iXO Private Equity : Hélène-Anaïs Bouscarle Responsable RSE

iXO Private Equity, acteur de référence du capital investissement en région, consolide son engagement sociétal avec l’arrivée de Hélène-Anaïs Bouscarle en tant que Responsable RSE. À ce poste, elle aura notamment pour fonction d’accompagner en proximité les entreprises dans la définition de leurs axes de progrès et la formalisation d’une démarche plus responsable et durable.



Diplômée de la Kedge Business School de Marseille, Hélène-Anaïs Bouscarle possède 15 ans d’expérience sur l’ensemble des piliers RSE. Elle a été successivement Auditrice et Consultante senior développement durable pour le cabinet d'audit et de conseil PricewaterhouseCoopers, Responsable développement durable adjointe et Manager environnement au sein de la BNP Paribas Cardif, puis Responsable développement durable auprès de la compagnie maritime CMA CGM à Marseille. Au fil de ces différents postes, Hélène-Anaïs Bouscarle a pu développer une forte expertise des enjeux RSE et de leurs déclinaisons au sein des entreprises.



Chez iXO Private Equity, Hélène-Anaïs Bouscarle intègre l’équipe front office d’iXO Private Equity avec pour mission de renforcer l’accompagnement de la société de gestion auprès des dirigeants de PME et ETI en les aidant dans la mise en œuvre et l’amélioration de leurs processus RSE.



À ce titre, elle aura notamment la charge, d’une part, d’analyser les pratiques RSE des entreprises et de contribuer à la sélection des participations du portefeuille d’iXO Private Equity, et d’autre part, d’impulser les actions et de soutenir celles mises en place en suivant une approche pragmatique et de co-construction avec les dirigeants.



Au travers de ce recrutement, iXO Private Equity affirme encore davantage son statut d’investisseur engagé et responsable. Porté par la ferme conviction que les entreprises les plus performantes demain seront celles qui auront développé un management durable, le Fonds entend épauler au mieux ses participations dans la formalisation de bonnes pratiques en accord avec leurs spécificités et leurs objectifs de croissance.



Hélène-Anaïs Bouscarle commente : « Après plusieurs années d’activité au service de grandes structures, j’avais la volonté de travailler auprès de petites et moyennes entreprises, afin de les accompagner dans la mise en place d’une RSE opérationnelle, créatrice à la fois de valeur, de performance et de pérennité. C’est donc avec joie que je rejoins iXO Private Equity, qui me permet de pouvoir relever ce nouveau challenge et dont les valeurs de proximité, de disponibilité et d’engagement m’ont particulièrement séduite. »



Olivier Athanase, Directeur Général d’iXO Private Equity, conclut : « Nous sommes ravis d’accueillir Hélène-Anaïs Bouscarle en tant que Responsable RSE. Dotée d’une solide expérience en pilotage et valorisation de stratégie de développement durable, elle saura faire partager au quotidien son approche pragmatique et opérationnelle de la RSE aux dirigeants de nos participations. Cette nomination confirme la poursuite de notre engagement sociétal dans un monde où les enjeux environnementaux et sociaux sont désormais indissociables du développement et de la réussite économiques. »



A propos d'iXO Private Equity

Créée en 2003, iXO Private Equity est le 1er acteur régional du capital investissement indépendant en France. Avec un actif sous gestion de plus de 800 M€, la société de gestion réalise principalement des opérations de capital développement et de capital transmission. Elle investit en fonds propres de 2 à 30 M€ par projet, dans les entreprises du Grand Sud de la France. Solidement ancrée au cœur de ces territoires, son équipe stable est constituée de 23 personnes, dont 15 investisseurs professionnels bénéficiant d'expériences complémentaires, parmi lesquels 4 Directeurs Associés dédiées aux régions couvertes par iXO Private Equity : Olivier Athanase (Nouvelle Aquitaine), Nicolas Charleux (Provence-Alpes-Côte-d'Azur), Jean-Luc Rivière (Occitanie) et Alexandre Sagon (Auvergne-Rhône -Alpes).

