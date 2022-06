iPaidThat lance son plan d'épargne en Bitcoin en partenariat avec StackinSat Dans sa volonté de dynamiser la trésorerie des entreprises, la plateforme d’autonomisation financière et comptable élargit son offre à l’investissement programmé dans le Bitcoin.

La gestion de la trésorerie est un enjeu majeur pour toute entreprise, notamment dans le cadre de la recherche de rendements financiers. La pandémie du Covid19 et la guerre en Ukraine ouvrent une période d’instabilité pour les entreprises. De plus, à l’heure des tensions inflationnistes, les taux de rendement s’avèrent d’autant plus cruciaux pour les entreprises. Les solutions de placement traditionnelles offrant actuellement des rendements bien inférieurs à l’inflation, les entreprises souhaitent diversifier leur investissement et explorer des solutions alternatives telles que le bitcoin (*). C’est dans cet esprit qu’iPaidThat a fait appel au savoir-faire de StackinSat pour dynamiser la gestion de la trésorerie avec un plan d’épargne en Bitcoin adapté aux entreprises utilisant sa plateforme.



Comment cela fonctionne dans iPaidThat ?



Dans “l'espace Trésorerie”, les clients pourront souscrire au “PEB Pro” et disposer d’un ensemble de conseils afin d’éclairer leur choix d’investissement. Le PEB Pro sera accessible avec un versement initial d’un minimum de 1000€ et d’un versement récurrent minimum de 25€ par semaine ou 100€ par mois, avec 1,5% de frais. De plus, StackinSat mettra à disposition son simulateur d’inflation afin que les entreprises puissent mesurer précisément l’impact de la baisse de leur pouvoir d’achat sur leur trésorerie “dormante”.



Ce plan d’épargne en Bitcoin (PEB Pro) viendra compléter les autres fonctionnalités de pilotage de trésorerie d’iPaidThat telles que le suivi en temps réel des finances, la simulation des budgets afin d’assurer les actions et les objectifs, la catégorisation intelligente, ainsi que l’automatisation.



Anne-Sophie LAIGNEL, Directrice Générale d’iPaidThat déclare : « Le partenariat avec StackinSat nous permet d’enrichir significativement notre offre de gestion de trésorerie et de diversifier les solutions de placements pour nos clients. L’expertise de StackinSat dans la crypto-monnaie et la finance décentralisée est un atout indéniable et un gage de sérieux pour les entreprises ayant adopté notre plateforme de gestion automatisée. Ce partenariat ouvre le champ des possibles pour les entreprises qui nous font confiance. »



Jonathan HERSCOVICI, Président Directeur Général, StackinSat, ajoute : « Cette combinaison unique entre l’épargne en Bitcoin et l’automatisation de la gestion de trésorerie, ouvrira la possibilité à notre clientèle, d’user des bienfaits d’une gestion aiguillée par la technologie. La startup innovante iPaidThat est un acteur majeur sur ses domaines respectifs de comptabilité et de finance. Cette collaboration est destinée à mettre en lumière de façon significative l’assistance dans l’élaboration continue des prévisions financières. Une expérience avantageuse et 100% digitale ! »



À propos d’iPaidThat :

Créée en 2018, iPaidThat est une plateforme de gestion financière et comptable automatisée dont l’objectif est de simplifier la vie des entreprises. La fintech, basée à Paris, compte 10 000 entreprises et 1800 cabinets d’experts-comptables (Qonto, Banque Populaire…). Membre de France FinTech et de la commission dématérialisation au Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance de la République française, iPaidThat sera également une des futures plateformes partenaires de facturation pour le passage à la facture électronique obligatoire (2024-2026).

https://ipaidthat.io/fr/



À propos de StackinSat :

StackinSat a inventé le concept du Plan Épargne Bitcoin (“PEB”), un service permettant d’acheter du Bitcoin de manière extrêmement simple et à intervalles réguliers, à la semaine ou au mois, à partir de 10 €. La société a pour ambition de devenir la plateforme de référence pour tous les services liés à Bitcoin dans les prochaines années (épargne, paiement, etc.) et va notamment axer sa stratégie de R&D sur des produits et services en lien avec le Lightning Network, une technologie de deuxième niveau qui permet de rendre Bitcoin plus scalable, plus écologique et qui facilite les micro-paiements en bitcoin. StackinSat organise la conférence Surfin’ Bitcoin, la plus grande conférence Bitcoin en Europe les 25, 26 et 27 août 2022.

www.stackinsat.com



(*) Avertissement : l'investissement dans les cryptomonnaies présente un risque élevé de perte en capital



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Fabrick at Money 20/20 Skaleet et Salv annoncent un partenariat pour lutter contre le blanchiment d’argent Revolut s'associe à Tink pour les paiements européens