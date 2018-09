everteam.discover optimise la gouvernance de l'information grâce à l'IA

everteam.discover exploite les technologies d’intelligence artificielle telles que le traitement du langage naturel et l’apprentissage automatique (machine learning) pour aider les entreprises à trouver et organiser l’ensemble de leurs actifs informationnels.



Chaque année, les entreprises créent, stockent et consomment des volumes toujours croissants d’informations, ce qui entraîne des problèmes d’accès, de stockage et de gestion de ces contenus au fil du temps. Les nouvelles réglementations telles que le RGPD, l’augmentation des coûts de stockage causée par ce déluge informationnel et le risque que des informations sensibles tombent entre de mauvaises mains, obligent désormais les entreprises à mieux référencer et contrôler leurs contenus où qu’ils se trouvent. everteam.discover a été conçu pour les aider à surmonter ce défi de taille.



- « Trop souvent, les entreprises ne savent pas quels contenus elles stockent et où ils est localisé. Il est essentiel qu’elles découvrent et référencent ce qu’elles ont, avant de pouvoir le gérer correctement. everteam.discover offre la possibilité de se connecter à un large éventail de référentiels de contenus dans l’entreprise et de tirer parti des dernières techniques de classification automatique par apprentissage et de traitement du langage naturel afin d’aider les organisations à créer un inventaire de leurs informations et pouvoir prendre de meilleures décisions. En fait il s’agit d’aider les Entreprises à constituer, préserver et utiliser au mieux leur capital Informationnel.”, a déclaré Stéphane Croisier, CTO d’Everteam.



everteam.discover permet de fédérer, analyser, catégoriser et gouverner l’ensemble des informations d’une entreprise. La nouvelle version apporte un certain nombre de fonctionnalités clés telles que :



- Connexion à plus de 40 sources de données, et notamment les disques réseau partagés, SharePoint, Exchange ainsi que les autres ECM ou Cloud Drives généralement utilisées dans les entreprises.

- Enrichissement et classement automatique ou manuel pour mieux retrouver et gouverner les informations les plus utiles, sensibles ou risquées, tout en isolant les données superflues, redondantes ou obsolètes.

- Migration automatique des données vers un système d’archivage à valeur probatoire ou vers un nouveau référentiel de contenu.

- Identification automatique des fichiers et documents contenant des données personnelles, afin de faciliter les recherches liées aux demandes d’accès par les personnes concernées (RGPD), dans un souci de respect avec les nouvelles exigences réglementaires.

- Amélioration des recherches multisources pour les utilisateurs afin de leur faire gagner en efficience et en productivité



everteam.discover fonctionne sur une infrastructure innovante à base de microservices assurant une évolutivité et une capacité de montée en charge optimale. Elle offre une solution complète pour la découverte, l’assainissement de vos contenus obsolètes, l’identification des données sensibles ou personnelles et la gestion du cycle de vie des informations. Conçue pour les moyennes et grandes entreprises soucieuses de reprendre le contrôle de leurs informations, cette solution contribuera à réduire les coûts de stockage, à garantir une gouvernance adéquate des données et à réduire les délais et coûts de migration de l’information pour pouvoir en tirer pleinement parti.