Yooz confirme sa percée dans le monde de l’hôtellerie : plus de 2 000 établissements hôteliers dématérialisent leurs factures avec Yooz !

Gains de productivité et réduction des délais de traitement (Quick Palace, Les Hôtels de Paris, Villages Club du Soleil)



Le déploiement de Yooz au sein des 24 établissements Quick Palace a permis d’alléger considérablement la tenue de comptes : « Nous avons réorganisé le traitement des factures au sein du Groupe : avant le projet, celui-ci mobilisait deux personnes, désormais il n'en nécessite plus qu'une », observe Dominique Landais, Responsable Comptable.



En choisissant d’automatiser la saisie de leurs 12 000 factures annuelles avec Yooz, le Directeur Financier des Hôtels de Paris observe des gains de temps significatifs : « La véritable force de la démat’ Yooz, c’est la validation. Le cycle de traitement a été divisé par 5 : une semaine en circulation papier contre un jour avec Yooz ! ».



À la suite d’une fusion avec Renouveau Vacances, Villages Clubs du Soleil a choisi d’automatiser ses processus avec Yooz afin de pouvoir absorber le surcroît de volume de factures. Une réussite, puisque « une seule embauche a été nécessaire alors que le volume de factures a doublé, passant à plus de 900 factures par semaine », observe Jean-Paul Gourmelen, Responsable de la Comptabilité.



Rapidité de mise en œuvre (Novotel Cannes, Campéole)

Pour Maxime Nicolas, Contrôleur de gestion chez Novotel, la mise en place extrêmement rapide est l’un des atouts principaux de Yooz : « En 15 jours nous étions 100% opérationnels ! ».



Dans le cas de Campéole (Groupe CIAT), la facilité d’utilisation de l’outil et ses capacités de mises en œuvre extrêmement rapides dans un contexte multisites ont été décisifs dans le choix de la solution Yooz : « En moins de 2 mois, la solution était opérationnelle pour le siège et pour l’ensemble des 200 utilisateurs sur la totalité des 64 sites. De plus, nos processus ont gagné en fluidité et en fiabilité », se réjouit Nicolas Nérot, Directeur Financier.



Réduction des coûts (Etiolles Country Club)

Traçabilité et meilleure vision des dépenses pourraient être les maîtres-mots du projet Yooz pour l’Hôtel Etiolles Country Club : « Yooz m’a permis de prendre le temps d’étudier nos dépenses et ainsi d’économiser immédiatement 30 000 euros », estime Cyril Abou, Directeur Financier.



Simplicité, fluidité (Le Groupe Les Balcons, Le Groupe Maurice Hurand)

Nicolas Meulle, Responsable Comptable du groupe Les Balcons ajoute « Yooz nous a permis de fluidifier la gestion de nos 8 sites distants ».



Le Groupe Maurice Hurand a constaté des gains de productivité significatifs sur la saisie des factures avec une fiabilité accrue de l’information, « nous apprécions également l’accès simplifié à la consultation des pièces, grâce à l’archivage électronique couplé aux outils de recherche », souligne Marion Laroche, Directrice Financière.



A propos de Yooz

Yooz est une société du Groupe ITESOFT - Yooz, acteur internationalement reconnu et leader français de l’édition de logiciels de dématérialisation des flux d’information. Yooz hérite, ainsi, des 30 années d’expertise technologique d’ITESOFT dans le monde de la dématérialisation des processus.

La mission de Yooz consiste à mettre à disposition de toute organisation (entreprises, experts-comptables, collectivités, associations…), quelle que soit sa taille, des solutions logicielles de dématérialisation et traitement de documents, dans le Cloud, en associant la simplicité et l’accessibilité à la performance et à l’innovation.

Yooz assure la dématérialisation de l’ensemble des documents reçus par les organisations. La solution permet en particulier l’automatisation du processus Purchase To Pay, depuis la gestion des achats jusqu’au traitement des factures (numérisation, reconnaissance automatique, enregistrement et imputations, circuit de validation électronique, export des écritures vers les ERP ou logiciels comptables et archivage électronique).

Yooz propose trois éditions « On Demand » de son service : Yooz Business Edition, l’édition dédiée aux entreprises, associations et professions libérales, Yooz Expert Edition, l’édition dédiée aux cabinets d’expertise comptable et Yooz Public Edition, l’édition dédiée aux collectivités et établissements publics.

2 000 clients, 50 000 sociétés, 100 000 utilisateurs dans tous les pans de l’économie « Yoozent » chaque jour leurs achats, factures et documents de tout type.

Pour plus d’informations, visitez le site : www.yooz.fr