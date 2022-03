Yavin lève 5M€ pour accélérer sa croissance À peine 6 mois après sa première levée de fonds, la fintech française séduit de nouveau les investisseurs et poursuit sa révolution du marché des terminaux de paiement.

• Yavin révolutionne le marché des opérateurs traditionnels et change les codes des banques

• Cette levée de fonds va permettre d'accélérer son développement en France et à l'international

• Yavin ambitionne de devenir le leader européen du paiement en point de vente d'ici 2023



Yavin, la Fintech qui développe des solutions d'encaissements en magasin, annonce une levée de fonds de 5m€ auprès du fonds NewWave et de ses investisseurs historiques notamment SeedCamp. Ce tour de table a lieu à moins de 6 mois après un premier tour d'amorçage réalisé auprès de business angels comme Xavier Niel (Kima Ventures), Arthur Waller (Pennylane), Pierre-Antoine Dusoulier (iBanFirst), Thibaud Elzière (eFounders) and Renaud Visage (Eventbrite).



Depuis septembre dernier, Yavin, réinvente le paiement en point de vente. Les offres de terminaux de paiement traditionnels non modernisées ne répondent plus aux nouveaux besoins des commerçants et de leurs clients. Samuel Manassé (ex-CEO de Smile&Pay) et Alfred Bourély, les fondateurs de Yavin, ont pris le pari de proposer une alternative aux banques en créant un terminal de paiement de nouvelle génération qui révolutionne l'expérience de paiement en magasin.



Pari réussi avec plus de 1000 commerçants français qui ont déjà basculé chez Yavin. Cette seconde levée de fonds de 5 millions d'euros permet ainsi à la Fintech d'accélérer son évolution avec pour ambition de devenir LE partenaire des magasins de proximité en proposant une expérience de paiement augmentée. Cette nouvelle étape va également permettre à Yavin d'accélérer son expansion internationale pour proposer ses services à tous les commerçants européens.



Des terminaux de paiement avec une marketplace de services



Yavin innove dans l'encaissement en magasin en fondant sa technologie sur les nouvelles générations de terminaux de paiements qui vont rapidement remplacer les flottes historiques. Comme avec un smartphone, un commerçant peut y installer des fonctionnalités pour personnaliser l'encaissement en fonction de sa clientèle.



“Notre offre repose sur une architecture ouverte, permettant aux éditeurs de logiciel de développer des applications directement sur nos terminaux. Yavin peut ainsi accueillir tous les outils préférés des commerçants.” explique Alfred Bourély CTO de Yavin.



Tout un éco-système d'acteurs s'est emparé de l'API de Yavin pour construire une solution d'encaissement incroyable pour les marchands. Ainsi, sur les terminaux de paiement Yavin, on retrouve des logiciels de caisse comme Zelty, une application de paiement fractionné basée sur la technologie d'Alma, des programmes de fidélité et de multiples applications de personnalisation de l'expérience client. Les commerçants ont accès aux dernières fonctionnalités grâce aux mises à jour proposées régulièrement par Yavin.



Le paiement comme nouvel outil de la relation client



Yavin facilite le paiement afin que les commerçants puissent se concentrer sur l'expérience offerte à leurs clients. Bien plus qu'un simple terminal de paiement, c'est une solution sur mesure à destination des commerçants, des professions libérales, des retailers et des indépendants. Yavin est le partenaire unique, avec une offre intégrée qui transforme les contraintes en opportunités. Avec cette solution les commerçants peuvent ainsi :

• Accepter l'ensemble des nouveaux moyens de paiement : Titres restaurants (Swile, Restoflash ...), QR code (Lydia, AliPay), paiement fractionné, prise de caution.

• Digitaliser les tickets CB (plus besoin d'imprimer des Km de tickets inutiles)

• Mettre en place des scénari marketing (avis clients, réseaux sociaux)

• Accéder à la donnée de paiement enrichie en temps réel sur un back-office et via API

• S'intégrer à l'ensemble des logiciels qu'ils utilisent déjà (logiciels de caisse, néo-banques, comptabilité)



Yavin redonne le pouvoir aux commerçants



Yavin permet aux commerçants de toujours obtenir les commissions de paiement les plus compétitives du marché avec des offres sans engagement. Pour ce faire, la fintech met en concurrence les banques afin d'être certain que ses clients obtiennent la meilleure offre possible. Yavin permet ainsi aux commerçants d'économiser plusieurs centaines d'euros par an.



Accompagner les transformations, prédire les besoins, proposer des commissions de paiement imbattables, l'enjeu de Yavin est d'être acteur de la croissance de ses partenaires. En proposant de repenser le paiement, c'est la solution qui permet aux commerçants de se concentrer sur le développement de leur activité.



Samuel Manassé, CEO et Co-fondateur de Yavin commente : “ Les commerçants ont été contraints d'utiliser des solutions totalement dépassées depuis des années. Avec Yavin, nous construisons avec nos clients et nos partenaires la solution d'encaissement en magasin qu'ils attendaient avec impatience. Le paiement va énormément évoluer ces prochaines années. Nous souhaitons être au côté des marchands afin qu'ils puissent bénéficier des prochaines révolutions.”



A propos de Yavin

Yavin est une solution d'encaissement en magasin se basant sur des terminaux nouvelle génération avec pour objectif d'augmenter leurs ventes et leur faire gagner du temps. Yavin accompagne plus de 1.000 marchands et traite des dizaines de millions d'euros de transactions par an.

https://yavin.com/



