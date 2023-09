Accueil Envoyer Imprimer Partager Yavin annonce le déploiement de solutions SoftPOS, pour transformer les smartphones en terminaux de paiement. Après plusieurs mois de test, la fintech Yavin, leader français du paiement Android, s’apprête à déployer l’application YavinPay

offrant des solutions de paiement SoftPOS à destination des commerçants.



client. Un modèle innovant qui simplifie la vie des commerçants et leur permet d’accélérer leur activité.

Une technologie attendue de longue date

Apparues en 2020, les solutions de SoftPOS (pour « Software POS » ou « TPE logiciel ») permettent de transformer les smartphones en terminal de paiement par carte bancaire en installant une simple application mobilisant leur antenne NFC. Après plusieurs mois de tests réalisés auprès d’une sélection de clients, Yavin propose désormais une application de ce type et participe ainsi au développement d’une technologie dont l’arrivée en France, annoncée de longue date, devrait transformer le quotidien de nombreux commerçants.

Alors qu’Apple s’apprête à investir le marché en lançant en France son application Tap to Pay pour iOS dès 2024, une étude récente menée par Juniper Research estime que la base d’utilisateurs de cette technologie va croître de 475% d’ici 2027 à l’échelle mondiale. Déjà en cours de déploiement aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, les solutions SoftPOS seront certainement l’une des principales tendances Un outil adapté à un large éventail de commerces



Grâce à cette nouvelle fonctionnalité de l’application Yavin Pay pour smartphones Android, ce sont ainsi des enseignes de toutes tailles et de nombreux secteurs qui pourront simplement et rapidement s’équiper de points de paiement mobiles. En magasin de détail, les vendeurs pourront ainsi accompagner une vente jusqu’à son paiement tandis que dans les restaurants, cette solution pourra être utilisée pour permettre aux serveurs de réaliser des encaissements sur le même appareil où sont prises les commandes. L’application bénéficie en effet des intégrations avec les logiciels de caisse, de gestion des serveurs et des pourboires, et les nombreux autres outils marketing qui ont fait le succès de Yavin ces dernières

années. Le déploiement en France de cette technologie représente également une véritable aubaine pour de nombreuses petites entreprises pour lesquelles un terminal de paiement électronique représente un coût, des food trucks aux

artisans présents sur les marchés ou en contexte événementiel.



Tous les services des TPE Android rassemblés dans une application

Plus propices que les TPE physiques au développement de services complémentaires, les solutions SoftPOS simplifieront également l’usage de nombreuses solutions de gestion d’inventaire, de fidélisation, de suivi des ventes ou encore de marketing. Grâce à la télécommande de gestion mise à disposition par Yavin, les commerçants pourront ainsi réaliser leurs encaissements et utiliser chacune de ces solutions sur un même appareil.

« Les solutions SoftPOS représentent une innovation décisive pour mener à bien la mission que nous nous sommes fixée : faire du paiement le moteur de la croissance des commerçants »

Samuel Manassé, CEO, Yavin



A propos de Yavin

Avec plusieurs milliers de marchands partenaires et des centaines de millions d'euros de transactions gérées chaque année, Yavin est le leader incontesté du paiement physique pour les commerçants établis. La fintech française étend son offre en travaillant avec de nombreux partenaires pour intégrer ses solutions à divers outils tels que les logiciels de caisse, les programmes de fidélité et les comptes professionnels. Yavin développe ses propres applications d'encaissement en magasin pour répondre aux besoins spécifiques de différents secteurs d'activité, offrant des fonctionnalités telles que les pourboires, les avis Google et les paiements fractionnés.

YAVIN

Fondée en 2020, Yavin est une start-up leader dans le déploiement de terminaux de paiement fonctionnant sous Android et intégrés à de nombreuses applications : fidélisation, banques, logiciels de caisse, services d’avis et de relationclient. Un modèle innovant qui simplifie la vie des commerçants et leur permet d’accélérer leur activité.Une technologie attendue de longue dateApparues en 2020, les solutions de SoftPOS (pour « Software POS » ou « TPE logiciel ») permettent de transformer les smartphones en terminal de paiement par carte bancaire en installant une simple application mobilisant leur antenne NFC. Après plusieurs mois de tests réalisés auprès d’une sélection de clients, Yavin propose désormais une application de ce type et participe ainsi au développement d’une technologie dont l’arrivée en France, annoncée de longue date, devrait transformer le quotidien de nombreux commerçants.Alors qu’Apple s’apprête à investir le marché en lançant en France son application Tap to Pay pour iOS dès 2024, une étude récente menée par Juniper Research estime que la base d’utilisateurs de cette technologie va croître de 475% d’ici 2027 à l’échelle mondiale. Déjà en cours de déploiement aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, les solutions SoftPOS seront certainement l’une des principales tendances Un outil adapté à un large éventail de commercesGrâce à cette nouvelle fonctionnalité de l’application Yavin Pay pour smartphones Android, ce sont ainsi des enseignes de toutes tailles et de nombreux secteurs qui pourront simplement et rapidement s’équiper de points de paiement mobiles. En magasin de détail, les vendeurs pourront ainsi accompagner une vente jusqu’à son paiement tandis que dans les restaurants, cette solution pourra être utilisée pour permettre aux serveurs de réaliser des encaissements sur le même appareil où sont prises les commandes. L’application bénéficie en effet des intégrations avec les logiciels de caisse, de gestion des serveurs et des pourboires, et les nombreux autres outils marketing qui ont fait le succès de Yavin ces dernièresannées. Le déploiement en France de cette technologie représente également une véritable aubaine pour de nombreuses petites entreprises pour lesquelles un terminal de paiement électronique représente un coût, des food trucks auxartisans présents sur les marchés ou en contexte événementiel.Tous les services des TPE Android rassemblés dans une applicationPlus propices que les TPE physiques au développement de services complémentaires, les solutions SoftPOS simplifieront également l’usage de nombreuses solutions de gestion d’inventaire, de fidélisation, de suivi des ventes ou encore de marketing. Grâce à la télécommande de gestion mise à disposition par Yavin, les commerçants pourront ainsi réaliser leurs encaissements et utiliser chacune de ces solutions sur un même appareil.Samuel Manassé, CEO, YavinAvec plusieurs milliers de marchands partenaires et des centaines de millions d'euros de transactions gérées chaque année, Yavin est le leader incontesté du paiement physique pour les commerçants établis. La fintech française étend son offre en travaillant avec de nombreux partenaires pour intégrer ses solutions à divers outils tels que les logiciels de caisse, les programmes de fidélité et les comptes professionnels. Yavin développe ses propres applications d'encaissement en magasin pour répondre aux besoins spécifiques de différents secteurs d'activité, offrant des fonctionnalités telles que les pourboires, les avis Google et les paiements fractionnés.

-----------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment











Articles similaires < > La fintech britannique Atlantic Money se lance en France Nomination | Pennylane nomme Eric Scaramozzino au poste de Vice-Président des Initiatives Stratégiques Sidetrade soigne son conseil d'administration.