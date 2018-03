Workday accompagne les ETI dans leur transformation digitale

Cette estimation, aussi proche soit-elle de la réalité, confirme un point : les entreprises de taille intermédiaire accusent du retard dans leur processus de digitalisation. Un retard qui ne concerne pas tant la mise en place d’outils digitaux, que leur utilisation à la faveur d’une croissance durable. Comment remédier à ce décalage des plus de 5 000 ETI de l’hexagone qui emploient près de la moitié des Français ? C’est la question que s’est posé Workday - leader des solutions cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources humaines - qui a décidé de challenger le statu quo des ETI et d’étendre son offre pour l’adapter à leurs problématiques :



- Pour 44% des PME-ETI, la transformation digitale de leur structure n’est qu’un projet à l’étude (étude OpinionWay pour la Banque Palatine datée de janvier 2018). Souvent méfiants envers le ROI promis par les nouvelles technologies, les dirigeants ne mesurent pas l’urgence d’opérer leur mue digitale. Avec sa solution cloud, Workday permet à ces mêmes dirigeants d’avoir un aperçu direct sur leur investissement grâce à la visibilité en temps réel des données financières et humaines nécessaires pour une prise de décision rapide et stratégique.



- Alors que les initiatives de l’Etat se succèdent, une nouvelle mesure se dessine aujourd’hui : le gouvernement montre sa volonté de hausser le seuil d’audit légal. Une autre exigence règlementaire à laquelle les ETI doivent se soumettre. Avec son offre intégrant des fonctions de contrôle interne, d’audit proactif et de vérification de conformité, la solution de gestion financière de Workday aide les ETI à aller au-delà de la simple conformité pour améliorer les performances de l’entreprise.



- Pour 67% des PME-ETI françaises, le recrutement de compétences et le management furent les éléments stratégiques prioritaires en 2017. Dans le même temps, ces ETI ont présenté des difficultés de fidélisation de leurs collaborateurs. Face à l’évolution des besoins en compétences, impulsée par la transformation digitale, les ressources humaines doivent se renouveler. Avec un système unique pour la gestion des RH, des talents, du recrutement et de la formation, Workday permet aux ETI d’améliorer leur performance globale et de mettre en place des plans de rétention adaptés.



C’est en réponse à ces nombreux enjeux que Workday propose une offre adaptée aux problématiques quotidiennes des ETI. « Les moyennes entreprises leaders dans le monde entier font confiance à Workday pour soutenir leur croissance grâce à notre réputation de longue date : des clients satisfaits, qui réalisent une valeur immédiate ", déclare Gonzalo Benedit, président de EMEA et APJ, Workday.



Avec Workday, les ETI disposent d'un système unique, facile à utiliser, rapide à déployer, simple à gérer et surtout capable de soutenir la croissance future de leur activité. Bon nombre de clients parmi lesquels, Stokomani et La Mutuelle Générale nous font confiance pour accompagner leur transformation digitale.



*Etude de BPI France, intitulée Histoire d’incompréhension : Les dirigeants de PME et ETI face au digital et publiée en octobre 2017.