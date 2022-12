WiSEED signe un contrat d’agent lié avec Blast, le club d’investissement d’Anthony Bourbon

Lancé par Anthony Bourbon, fondateur de Feed, et business angel reconnu, Blast est un club d’investissement permettant au grand public d’avoir accès au capital des startups les plus performantes du moment, jusqu’alors inaccessibles aux particuliers. Ces derniers peuvent, dès 1.000 euros seulement, investir aux côtés d’Anthony Bourbon dans les dossiers, en moyenne une trentaine par an, qu’il a personnellement sélectionnés.



Selon le Code monétaire et financier, un agent lié est mandaté par un prestataire de services d'investissement (PSI) et fournit pour le compte de ce dernier des services d'investissement comme la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers, le placement non garanti et le conseil en investissement.



Des « due diligences », à l’« onboarding » digitalisé des investisseurs, en passant par le recueil de leurs intentions jusqu’à la souscription, Blast pourra, en tant qu’agent lié, se reposer sur l'expertise, les ressources technologiques et les compétences réglementaires de WiSEED.



Ce nouveau partenariat est le deuxième reposant sur un contrat d’agent lié après celui conclu avec Caption, leader de l’échange d’actions de start-ups non cotées, en octobre dernier. Ainsi, Wiseed, pionnier du financement participatif en France, se positionne plus que jamais comme une plateforme innovante d’investissement digital qui contribue, notamment, à la démocratisation croissante de l’accès au private equity.



Mathilde Iclanzan, directrice générale de WiSEED déclare : « Je suis ravie de cette collaboration avec Anthony qui est un entrepreneur à succès et, de fait, un très bon connaisseur du monde des start-ups. Nous partageons cette même volonté de permettre au plus grand nombre d’avoir accès au capital d’entreprises innovantes et prometteuses ».



De son côté, Anthony Bourbon, fondateur de Blast.Club ajoute : « Grâce à Wiseed et son expérience de pionnier dans le secteur du crowdfunding, nous allons pouvoir proposer aux membres de notre club de vivre une expérience 100% intégrée de l'inscription à la souscription, et cela en toute sécurité ».



À propos de WiSEED

WiSEED est l’acteur de référence du crowdfunding en France. Spécialiste de l’investissement digital, la plateforme propose aux investisseurs d’optimiser leur épargne dans des actifs tangibles à impact sous forme d’obligations, d’actions ou de titres participatifs et offre aux entreprises non cotées des solutions de financement rapides, flexibles et innovantes.

Depuis sa création en 2008, WiSEED a collecté 377M€ pour plus de 800 projets auprès de 187 000 membres de sa communauté.

WiSEED est agréée Entreprise d’investissement par l’ACPR et la première plateforme française à bénéficier du statut de PSI (Prestataire de Services d’Investissement).

www.wiseed.com