W3i noue un partenariat stratégique avec Mintera pour accélérer l’adoption du cloud décentralisé

"Jusqu'ici nous avions une thèse d'investissement principalement basée autour du software en s'intéressant aux sociétés qui ont une approche de la décentralisation sur trois verticales : les sujets d'hébergement, les sujets de "compute" ou de puissance de calcul et une brique plus technique, dite Middleware, où l'on inclut tous les sujets nécessaires aux sujets WEB3 comme les oracles, les indexeurs, les réseaux RPC qui sont des noeuds validant les transactions

Pour schématiser, au lieu d'avoir un entrepôt de la taille de ceux employés par Amazon, par exemple, avec 10 000 serveurs, je vais avoir 10 000 entités qui vont être connectés et sécurisés par une blockchain. L'intérêt est multiple. D'abord, économique puisque nous sommes dans un système désintermédié, le coût peut être de 100 fois moins important. Puis, de souveraineté, puisque cela offre une alternative à la dépendance aux gros centres. La data étant morcelée entre de multiples serveurs. Enfin, cela répond à un enjeu énergétique. Aujourd'hui, si on veut construire un data center dit "classique" il y aura forcément de l'attente due aux fournisseurs d'énergie locaux. "

"Mintera va nous aider à opérer techniquement ces serveurs et nous allons louer ces capacités à Filecon. Notre objectif est de créer du revenu récurrent tout en testant le système. Cela nous permet d'avoir une vision empirique de la chaîne de valeur dans laquelle nous avons investie. "

"Nous sommes d'ailleurs en train de tester un autre modèle via la création d'un autre tout petit véhicule par lequel nous avons fait l'acquisition de cartes NVidia. Une des sociétés de notre index qui est une marketplace pour ces cartes, met à disposition ces cartes que nous avons achetées de société développant par exemple des langages IA et/ les requêtes d'IA. Et nous sommes rémunérés via le token de la marketplace."

" relate Gonzague de la Tournelle qui a dès 2018 avec Nicolas Reynaud, Tim Stevenson puis, la société de gestion, Caibuo Capital, basée au Luxembourg, a fondé le fonds W3I. Un fonds qui s'est auréolé en 2023 de W3index, un index de sociétés d’infrastructures dédiées à la blockchain.Depuis, ils ont investi via token dans une vingtaine d'entreprises d'importance qui ont une market cap au-delà des 100 millions de dollars. Soit au-delà du déploiement de leurs technologies (env 10 millions de dollars d'AUM). Spécialité de W3i ? Se concentrer sur les entreprises "pelles et pioches" de la blockchain, celles qui soutiennent ou construisent les infrastructures nécessaires à son fonctionnement.Exemple, l'investissement dans Filecoin qui propose de l'hébergement décentralisé mais à grande échelle.Le projet Mintera qui souhaite à termes disposer de plusieurs dizaines de data centers en France. Soit des petites surfaces de quelques dizaines de mètres carrés reliées et sécurisées entre eux par blockchain, ne pouvait qu'intéresser W3I.Sauf que...Sauf que Mintera ne correspond pas aujourd'hui à la thèse d'investissement du fonds qui sélectionne des entreprises plus importantes de la taille d'un FileCoin, se positionnant aujourd'hui comme un des leaders du marché.De ce fait, W3i a décidé de se positionner sur plusieurs leviers.D'abord, de manière "classique" via l'achat de quelques tokens. Puis, en constituant un board commun. Et, surtout, chose inédite pour le fonds jusque-là, en devenant propriétaire de quelques serveurs.Grâce à ce premier test version Hardware, W3i s'octroie ainsi une possibilité d'équilibrer son modèle financier en "sécurisant" des flux réguliers venant en complément des flux liés aux investissements en token, beaucoup plus volatiles.L'idée pour le fonds aujourd'hui est donc de pouvoir opérer les protocoles dans lesquels ils ont investis. Avoir de ce fait, une vision plus complète afin d'affiner sa thèse d'investissement. Avec, à la clef, si tout se passe bien, la création d'un fonds infrastructures-Hardware.Pour l'instant l'heure est aux tests avec Mintera. La jeune entreprise fondée par Julien Marcadé, Antoine Marcadé, Tom Créance et Benjamin Jornet a aujourd'hui, 2 mini data centers à Aix et à Lille.Ambition avouée : déployer des dizaines de micro data centers sur le territoire. Soutenue par BPIFrance, l'entreprise fait aussi partie de l'écosystème Pyratzlabs. Mintera devrait lister son token avant le printemps 2025.Anne-Laure Allain