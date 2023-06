Viseo annonce l’acquisition de Synvance pour devenir leader dans la digitalisation des directions financières

« Je me réjouis d’accueillir Synvance et ses équipes au sein de notre Groupe. Nous partageons les mêmes valeurs d’entreprenariat, une culture d’entreprise similaire et un modèle d’organisation apprenante qui favorise le développement personnel de chaque collaborateur. Ce rapprochement offre à nos équipes l’opportunité de prendre des projets toujours plus motivants et d’obtenir des opportunités de carrières enrichies. Cette opération nous permet de renforcer notre positionnement et compléter notre offre pour aider nos clients à relever les défis de projets de transformation numérique toujours plus exigeants à l’heure du Cloud et de l’intelligence artificielle. »

Cette opération est avant tout l’aboutissement d’un projet entrepreneurial collectif passionnant, qui nous a permis de créer en quelques années un acteur majeur de la transformation financière et digitale. Nous souhaitons aujourd’hui ouvrir cette nouvelle page avec VISEO pour consolider nos expertises et ouvrir de nouvelles perspectives de développement pour nos collaborateurs comme pour nos clients. Synvance continuera à exister au sein du Groupe en se recentrant sur les activités de Management Consulting et AMOA dont je continuerai à assurer le pilotage

Avec cette alliance, VISEO poursuit sa croissance en s’ouvrant à de nouveaux partenaires éditeurs et en étendant son expertise pour répondre aux enjeux métiers, technologiques et réglementaires des directeurs financiers tels que : le pilotage de la performance financière et extra-financière (ESG), la dématérialisation de facture (e-invoicing, e-reporting), la consolidation statutaire, les normes et le Disclosure Management (XBRL). VISEO renforce également son expertise en management consulting afin d’accompagner les clients dans la gestion de leurs enjeux stratégiques, organisationnels et business (étude de cadrage, pilotage de projet, AMOA, AMOE, PMO, refonte des organisations et processus, conduite du changement). Une offre qui sera conduite sous la marque Synvance, référence sur le marché français.Enfin, cette acquisition permet à VISEO de renforcer sa présence en France, notamment dans le Grand Ouest où Synvance a développé ses offres, ainsi qu’une accélération de son empreinte internationale.Eric Perrier, CEO de VISEO, déclare :Pascal-Pierre Coulon, Président de Synvance, ajoute, «».PHOTO : De g à d: Eric Perrier, PDG VISEO ; Adrien Saulnier, DG Synvance ; Pascal-Pierre Coulon, Président Synvanceest une entreprise de services du numérique (ESN), qui utilise la technologie comme un puissant levier de transformation et d’innovation pour aider ses clients à tirer parti des opportunités du numérique, adresser les nouveaux usages et affronter la concurrence d’acteurs qui changent les règles du jeu. Avec plus de 3000 collaborateurs intervenant sur 5 continents, VISEO concilie agilité et complémentarité de ses savoir-faire - design de nouveaux produits et services, digitalisation des processus métier, valorisation des données, développement des actifs digitaux - pour faire du numérique un réel levier de compétitivité et de performance.est un cabinet de Conseil en Management implanté en France et à l'étranger. Synvance accompagne depuis plus de 15 ans les Directions Financières et Opérationnelles de Grands Groupe du CAC 40 et d'ETI afin d'améliorer leur compétitivité et de les préparer pour l'avenir. Synvance conseille les entreprises sur leurs priorités clés et leurs programmes de transformation en examinant, définissant, adaptant et développant leur stratégie (étude de cadrage, pilotage de projet, AMOA, AMOE, PMO, refonte des organisations et processus, conduite du changement).