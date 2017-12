Viareport enrichit son Cloud Finance d’une solution d’élaboration budgétaire

Avec 12 ans d’expertise, Viareport est un acteur majeur des applications Cloud et des Services de pilotage financier. Ses offres de services et d’applications dédiées aux direction financières optimisent les process de reporting financier tant sur la consolidation que le management et le suivi des normes IFRS, Bâle III et Solvency. Le Cloud Finance Viareport compte actuellement plus de 600 clients.



Avec la signature d’un partenariat avec Adaptive Insights - leader reconnu du Cloud Performance Management (CPM)- et l’acquisition de Modellis, son partenaire historique en France, Viareport devient le principal revendeur certifié sur les solutions Adaptive Insights en France.



« La demande de prévision et d’élaboration budgétaire continue d'augmenter à l’international. De plus en plus d'entreprises réalisent les nombreux avantages procurés par notre solution Cloud de planification et de reporting », déclare Scott LaFramboise, vice-président des ventes mondiales chez Adaptive Insights. « Avec Viareport, notre partenaire Cloud français le plus important, les directions financières peuvent désormais accéder à une solution unique qui leur offre plus d’agilité et facilite leur prise de décision. »



« Au cours des trois dernières années, nous avons été impressionnés par la capacité d'Adaptive Insights à innover continuellement dans les domaines de la modélisation, du reporting, de l'analyse ad hoc et de l'intégration des données opérationnelles et financières », explique Nicolas Usé, directeur général de Viareport. " Après avoir évalué plusieurs solutions de planification cloud, notre choix s’est naturellement porté vers Adaptive Insights pour sa simplicité, sa puissance et sa rapidité de mise en œuvre. De plus, l‘intégration de la solution Adaptive Insights sur notre plateforme cloud nous permet d'offrir une solution unique et de couvrir désormais l’ensemble des besoins de pilotage auxquels sont confrontées les Directions Financières. »



Le groupe Pochet fait confiance à Viareport



Avec une large équipe d’experts et de consultants, Viareport apporte aux entreprises de toutes tailles des solutions permettant de produire leur reporting financiers et optimiser leur processus de pilotage de la performance. C’est dans cette optique que le groupe POCHET a récemment retenu le Cloud Finance de Viareport.



De renommée mondiale, le Groupe POCHET, l’un des leader français du packaging de luxe dans l’univers de la cosmétique (parfum, maquillage et soin), dispose d'une présence internationale avec 14 sites répartis sur trois continents pour un chiffre d'affaires de près de 500 M €.



« Le Cloud Finance de Viareport intègre une solution de consolidation et de contrôle de gestion ce qui constituait un enjeu au regard de nos objectifs ambitieux. En choisissant Viareport, nous pouvons compter sur un partenaire unique qui apporte à la fois des solutions, leur mise en œuvre, la formation associée et le support à nos équipes », explique François Lardennois, Directeur Financier du groupe POCHET.