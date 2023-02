Accueil Envoyer Imprimer Partager Unikbase, start-up dédiée à la création de doubles numériques d’objets de collection, réalise une levée de fonds de 2 millions d’euros auprès d’investisseurs de premier ordre Unikbase crée le double numérique unique et infalsifiable des objets de valeur, pour tracer, protéger, valoriser et échanger en confiance.

Menée par Weber Investissements, cette levée de fonds d’amorçage de 2 millions d’euros permet à Unikbase de renforcer sa plateforme technologique et de préparer la mise sur le marché de sa solution à destination des professionnels et marketplaces de vente d’objets de valeur. Unikbase s’appuie sur le double numérique pour développer une solution innovante d’assurance en partenariat avec le courtier Coste-Fermon et un acteur majeur de l’assurance fine arts (oeuvres d’art).

Paris, 22 février 2023 - La start up française Unikbase, spécialisée dans la technologie de création de jumeaux numériques d’objets physiques de valeur, annonce aujourd’hui avoir finalisé un tour de table de 2 millions d’euros mené par Weber Investissements.

Les fonds seront utilisés pour poursuivre le développement de sa solution technique de “tokenisation” de biens de valeur, conclure des accords avec davantage de partenaires commerciaux et institutionnels, et renforcer son équipe qui compte aujourd’hui dix collaborateurs en Europe et en Asie.

La technologie Unikbase s’appuie sur un brevet déposé en 2021 qui garantit l’unicité et l’inviolabilité du lien entre un objet physique et son double numérique, en s’appuyant sur un procédé de marquage unique. A chaque objet physique ne peut correspondre qu’un et un seul double numérique Unikbase en circulation. La solution Unikbase s’adresse aux professionnels qui commercialisent des biens de valeur : maisons de ventes aux enchères, revendeurs d'objets d'occasion, marketplaces mode et luxe… Le jumeau numérique créé par Unikbase est ensuite utilisé comme support à des services essentiels à la vie de l’objet: assurance, transport, stockage, financement, revente…



Unikbase collabore avec le courtier en assurance français Coste-Fermon pour déployer une offre de souscription d’assurance ultra-simplifiée qui repose sur la fiabilité et l’unicité des informations contenues dans le double numérique d’un objet physique.

Le domaine de la certification numérique a connu une croissance spectaculaire au cours de l’année 2022, et Unikbase s’est récemment démarquée en proposant un modèle unique, breveté, universel et simple d’utilisation.



Le cofondateur et dirigeant d’Unikbase, Étienne Hermite :

« Nous mettons les technologies du web3 et de l’industrie du Track & Trace au service des objets physiques de valeur. Notre solution de jumeau numérique augmente la traçabilité et donc la confiance autour de l’histoire des objets à longue durée de vie. Elle est ainsi intrinsèquement créatrice de valeur pour les propriétaires successifs de ces objets et pour les professionnels qui organisent les transactions. L’expertise combinée de nos investisseurs dans le domaine de l’art et de la technologie nous place dans une position idéale pour accélérer notre intégration dans l’écosystème, faire croître notre équipe, et développer notre modèle commercial » .



Maxime Coste, Directeur Général de Assurances Coste Fermon

« Nous voyons dans la solution Unikbase une opportunité unique d'appréhender une application concrète de la technologie Web 3 au marché de l'assurance et plus particulièrement à la couverture des objets de valeurs. Ces innovations majeures nous semblent pertinentes pour mettre en place d’une part un nouveau canal de distribution et, d’autre part, de nouveaux outils simplifiant la souscription et la gestion des sinistres grâce notamment à la technologie du double numérique lié à l'objet physique. »

Assurances Coste Fermon en partenariat avec Unikbase a donc décidé de développer un produit innovant à destination du marché des objets de valeur avec un acteur majeur de l'assurance fine art.



À propos d’Unikbase

Unikbase a été créée en 2022 par des professionnels du retail art et mode, de la logistique, de la technologie, de la cybersécurité et de la blockchain, dans le but de rendre les services liés aux jumeaux numériques accessibles à tous. Elle compte aujourd’hui 10 collaborateurs basés en Europe et en Asie. La solution Unikbase permet de créer le jumeau numérique d’objets de valeur, et d’y encapsuler des preuves irréfutables d’authenticité et de propriété. Les jumeaux d’Unikbase sont aujourd’hui la passerelle la plus simple vers quantité de services jusqu’ici difficiles d’accès pour tracer, protéger, valoriser et échanger en confiance.



A propos de Coste-Fermon

Assurances Coste Fermon, est un courtier spécialiste, de plus de cent ans, ayant une expertise du marché fine art depuis de nombreuses années.



A propos de Weber Investissements

Créée en 1997 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier, Weber Investissements est une société de participations active qui investit en direct ou via des fonds au capital de sociétés pour les accompagner dans leur croissance. Weber Investissements investit uniquement avec ses fonds propres selon deux axes : Capital investissement (Investissements minoritaires dans des start-ups (capital risque) ou dans sociétés non cotées en croissance (capital développement). Une vingtaine de participations sont aujourd’hui accompagnées par Weber Investissements.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.











Articles similaires < > Curio Raises $2.9 Million Seed Round to Build Composable Gaming Ecosystem ConsenSys Acquires HAL to Augment Infura's Blockchain Notification and Automation Capabilities Sending Labs Secures $12.5M to Launch the Web3 Communications Stack