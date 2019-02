Une nouvelle année de forte collecte pour Vatel Capital

En dépit d’un contexte fiscal moins porteur, la collecte est restée dynamique à la faveur d’une offre financière diversifiée. Près de la moitié de la collecte globale a été réalisée par des investissements sur des actifs tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables. Pour sa deuxième année d’existence, Vatel Direct renforce, de son côté, sa place sur le marché des plateformes de financement participatif avec déjà 16 PME financées pour plus de 16 M€ depuis sa création.



Pionnière des FIP Corse, Vatel Capital confirme l’attractivité de ce dispositif de défiscalisation en faveur des PME. Le FIP Kallisté Capital n°11, dernier de la gamme, a connu une collecte dynamique sur l’exercice 2018. Il donne droit à 38 % de réduction d'impôt sur le revenu en contrepartie d'une durée de blocage de 7 ans minimum et d'un risque de perte en capital. Pour rappel, les souscriptions de 2018 donneront droit à un paiement du crédit d'impôt par l'administration fiscale en août 2019.



A fin décembre 2018, Vatel Capital a procédé au remboursement de son premier FIP Corse. Commercialisé en 2008, le FIP Corse Kallisté Capital 1 affiche une performance proche du nominal hors avantage fiscal de 50% (IR).



Forte d’une expertise reconnue en matière d'investissement insulaire via ses FIP Corse, Vatel Capital a également reconduit pour la seconde année consécutive son dispositif de défiscalisation ultra-marin. Le FIP Mascarin Capital n°2 bénéficie des mêmes avantages que les FIP Corse et avec lesquels il peut être cumulé. S'appuyant sur un vaste réseau de plus de 30.000 TPE et PME basées dans les DOM, la stratégie d'investissement de Vatel Capital s'intéresse en particulier à des secteurs bien connus de l'équipe de gestion : agroalimentaire, tourisme, énergies renouvelables et services aux entreprises.



Après avoir remboursé ses deux premiers FCPI Santé en 2017, Vatel Capital a procédé au remboursement de deux nouveaux FCPI commercialisés en 2012. Les fonds Dividendes Plus I (ISF) et Dividendes Plus R (IR) ont enregistré des performances positives hors avantages fiscaux.



En intégrant la réduction d'impôt sur la fortune, équivalente à 50% du montant investi, et l'exonération d'impôt sur les plus-values (hors prélèvements sociaux), le FCPI Dividendes Plus I affiche un taux de rendement annuel de 15,98%. Le FCPI Dividendes Plus R présente quant à lui un taux de rendement annuel de 4% avec une réduction d'impôt sur le revenu équivalente à 18% du montant investi et une exonération d'impôt sur les plus-values (hors prélèvements sociaux).



A travers l'ensemble de sa gamme de produits innovants, Vatel Capital a contribué sur l’année 2018 au financement de 21 projets d'entreprise pour une enveloppe d'investissement global de 52,6 millions d'euros.



A propos de Vatel Capital

Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l’AMF, Vatel Capital est spécialisée dans l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées. Avec plus de 400 M€ d’actifs sous gestion, elle s’appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d’Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables.

Vatel Capital a été lauréat en 2011 des Tremplins Morningstar de la société de gestion de portefeuille la plus dynamique, dans la catégorie « non coté » et en 2015 et en 2018 du Lipper Fund Award obtenu pour le FCP Vatel Small Caps Flexible. En janvier 2016 et 2017, Vatel Capital est noté 4 étoiles par Gestion de Fortune pour sa qualité de service.

En mars 2017, Vatel Capital est élue 3ème société préférée des CGPI dans la catégorie "Capital Investissement" du journal Investissements Conseils.

vatelcapital.com