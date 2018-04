Un recueil scientifique met en avant les bénéfices de l’étude de la face cachée

Chaque personne a une face cachée. Elle émerge quand nous arrêtons de faire attention à nos comportements à cause des facteurs tels que le stress, l’ennui, la complaisance, la suffisance ou un confort trop important dans son environnement de travail. Souvent ces comportements sont juste une utilisation excessive de ses forces. Le docteur Robert Hogan a défini 11 caractéristiques de face cachée (comme les téméraires, les malicieux, les nonchalants, les vifs, les réservés etc.) ; la moyenne des personnes en ont trois. Toutes ces caractéristiques peuvent créer un déraillement, un équilibre entre les caractéristiques de la face cachée et la face visible est néanmoins utile et atteignable, mais demande du temps. Est-ce que c’est grave d’avoir une face cachée? Pas nécessairement. La clé est l’équilibre, mais aussi la compatibilité avec le job de la personne et sa personnalité. Research by Hogan Assessments montre que les managers audacieux donnent toujours des premières impressions extrêmement positives et les personnes nerveuses travaillent avec une grande passion et de manière intense. Certains postes demandent une personnalité arrogante comme les entrepreneurs, les avocats ou les personnes des médias, mais cela peut être plus problématique pour les aides-soignants à domicile, les infirmières ou les médecins. Il y a aussi des inégalités sur les caractéristiques de face cachée que chacun possède: les leaders vifs sont mieux évalués par leur manager que leurs homologues réservés. D’un autre côté, un manager qui est peu nerveux va finir par être morne et triste, un score faible sur l’aspect imagination montre un manque de vision ou une extrême vigilance suggère l’indécision.



Zsolt Fehér, Directeur de Hogan Assessments Europe, recommande de suivre les 5 étapes suivantes pour reconnaître et influencer sur les caractéristiques des faces cachées : Ecouter l’avis de ses collègues. Les caractéristiques de la face cachée est devenue majeure quand le stress ou l’ennui impacte la réputation. L’objectif s’est recentré sur les caractéristiques négatives plus que les positives. Ecouter ses collègues et ses supérieurs nous permet de mieux manager nos réputations.



Etre ouvert à l’encadrement. Faire attention aux évaluations antérieures et essayer de lire entre les lignes de récolter discrètement les critiques indirectement. Apprendre des conflits. Quelles sont les principales raisons du conflit? Qu’est ce qui était dérangeant dans le comportement de l’autre ? Réfléchir à ceux qui sont autour. Est-ce qu’un manager traite ses subordonnés différemment des autres? Comment leur parlent-ils? Cela en dit long sur la face cachée du manager.



Mettre en place de nouveaux comportements. Si quelqu’un est trop réservé, il doit être proactif, se lever avec une nouvelle idée à chaque meeting. S’il est vif, il doit écouter les autres avant de partager sa brillante nouvelle idée.



La face cachée entière ne doit pas être apprivoisée, seulement les caractéristiques qui mènent au déraillement. Il y a juste une chose qui est plus difficile que changer le comportement de quelqu’un: changer la réputation de quelqu’un. Mais avec le temps et la pratique, tout le monde se sentira de plus en plus confortable dans sa mission ce qui est bénéfique pour l’environnement de travail.



À propos des évaluations Hogan

Fondé en 1987 par Dr. Joyce et Robert Hogan, Hogan a dirigé le monde dans l'évaluation de la personnalité et le développement du leadership depuis exactement 30 ans maintenant. Il a produit les premières évaluations pour mesurer scientifiquement la personnalité des cadres et dirigeants pour une meilleure utilisation professionnelle de ces derniers. Les enseignements de cette étude, ainsi que ses nombreuses innovations notables, ont aidé Hogan à être largement reconnu dans la communauté académique et celle des affaires. Aujourd'hui, cumulant produits et services dans 56 pays et en 47 langues, la petite startup des débuts a évolué pour devenir le leader de l'industrie desservant plus de la moitié des 500 plus grandes entreprises.

