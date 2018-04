Un paiement fluide et rapide avec Payline !

Amazon Pay permet à tous les clients d’Amazon d’utiliser les informations stockées dans leur compte Amazon pour régler des produits et des services sur des sites marchands tiers. Amazon Pay étend la simplicité et la familiarité de l’expérience d’achat d’Amazon aux sites marchands tiers participants, dans des secteurs tels que l’habillement, les voyages, les produits numériques, les assurances, les divertissements, et bien d’autres encore.



Toute la simplicité, le confort et la familiarité de l’expérience d’achat d’Amazon sont maintenant à la disposition de tous les e-commerçants via Payline !



Pour les utilisateurs : la promesse d’un paiement fluide et rapide



La longueur du tunnel d’achat reste une des causes* d’abandon : valider le panier, créer son compte acheteur : nom, prénom, adresse, téléphone, choisir son mode de livraison, saisir ses infos de paiement et enfin… confirmer.

Autant d’étapes fastidieuses, qui découragent des clients toujours plus pressés et à la recherche de parcours fluides.



Payline propose avec AmazonPay de réduire le nombre de clics pour les acheteurs. Intégré directement à la page de confirmation du panier, Amazon Pay permet de finaliser sa commande, de bout en bout, en seulement quelques clics. Sans création d’un (nième) compte acheteur. Sans saisie des données cartes.



Le fonctionnement



Le consommateur s’identifie avec les identifiants de son compte Amazon, confirme le paiement et… c’est tout !



Les informations de paiement comme les données personnelles sont déjà enregistrées (civilités, adresses de livraison,...), réduisant ainsi le nombre d’étapes avant la finalisation à…l’essentiel ! Du panier à la confirmation de commande, il n’y aura que quelques clics !



* Baymard report 2017



A propos de MONEXT

MONEXT est un acteur majeur du paiement en France et en Europe. Nous accompagnons plus de 150 établissements financiers et 7500 commerçants avec des services innovants qui couvrent l’ensemble de la chaîne monétique en harmonie avec les évolutions réglementaires. Nous développons des solutions toujours plus sécurisées qui anticipent tous les nouveaux usages afin de contribuer au développement de nos clients : paiement omnicanal, optimisation des flux financiers, crédit, processing de cartes, lutte contre la fraude… partout et sur tous les « devices »….

monext.fr

payline.com

weest.fr