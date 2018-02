Umanis publie l’e-book « GDPR Compliant : le guide pratique »

Le compte à rebours est lancé pour la mise en application du RGPD : dès le 25 mai 2018, toute entreprise dans le monde qui collecte, traite et stocke des données personnelles de citoyens européens devra être en capacité de prouver sa conformité au règlement. Visant à garantir un niveau élevé de protection des citoyens, le RGPD oblige les entreprises à se plier à de nouvelles exigences sur la manipulation des informations.



Quelles sont les contraintes à surmonter mais aussi les opportunités à saisir avec ce règlement majeur et fondateur ?



Umanis apporte un éclairage complet, didactique et inspirant dans son guide pratique à destination de toutes les entreprises et réalisé avec l’aide de ses partenaires Segeco, IBM et le cabinet Lexing Alain Bensoussan avocats. Cet e-book de 33 pages, à télécharger gratuitement, recueille également les témoignages éclairés des entreprises Volkswagen, Orange, Laboratoires Servier et IBP.



Quels chantiers démarrer dès que possible ? Quels impacts sur l’IoT et le Big Data ? Quelle gouvernance des données adopter ? Comment profiter du RGPD pour valoriser ses données ? Quels solutions, outils et méthodes mettre en place ?



Découvrez le sommaire du guide et ses premières pages sur le Slideshare d’Umanis : https://fr.slideshare.net/Umanis/gdpr-compliant-le-guide-pratique/Umanis/gdpr-compliant-le-guide-pratique

Pour télécharger gratuitement l’e-book « GDPR Compliant », rendez-vous sur le site d’Umanis : https://www.umanis.com/evenement/mediatech/ebook/gdpr-compliant/127



