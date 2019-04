UGGC Avocats accompagne LBO France dans l’acquisition de Groupe Infodis

Présent depuis plus de 30 ans en France sur le segment non coté, LBO France est un acteur majeur du capital investissement avec 4 milliards d’euros de capitaux sous gestion. Via notamment son fonds Small Cap Opportunities, il vient d’investir dans Groupe Infodis, prenant ainsi le contrôle des deux tiers de son capital.



Fondé en 1985 et basé à Roissy (95), Groupe Infodis est une entreprise de services numériques experte en matière de transformation digitale des entreprises. Le groupe, qui emploie environ 500 collaborateurs, est l’un des seuls acteurs de sa taille à détenir un portefeuille constitué de près de 200 clients directs dont 70 % de grands comptes.



L’équipe d’UGGC Avocats qui a accompagné LBO France dans le cadre de cette opération était composée de :

• Julien Mayeras (associé), Camille Hévin (collaboratrice) et Fabien Rorato (collaborateur) en corporate ;

• Michel Turon (associé), Laetitia Squercioni (associée), Ferielle Habili (collaboratrice) et Maxime Kerneur (collaborateur) en fiscal ;

• Stephan Alamowitch (associé) et Mathilde Monot (collaboratrice) en financement.



Autres conseils juridiques (avocats)

• Pour les Managers : Lamartine Conseils (Vincent Libaud) et Thomas Mayer et associés (Emma Bensoussan, associée, assistée de Florence Ecochard) ;

• Pour la Dette senior : Cabinet Volt (Alexandre Tron, associé, assisté de Morgane Le Gallic et François Jubin) ;

• Pour la Dette mezzanine : De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, associé, assisté de Sandra Benhaïm et Alexandre Bankowski).



À propos d’UGGC Avocats

Fondé en 1993, UGGC Avocats est l’un des tout premiers cabinets d’avocats d’affaires indépendants en France. Actif aux côtés des entreprises privées, des entités publiques comme des personnes physiques, il dispose d’une gamme riche de prestations juridiques et fiscales et d’une très grande capacité d’intervention à l’international, que ce soit grâce à ses bureaux en Europe (Paris, Marseille et Bruxelles), en Afrique (Casablanca), en Asie (Shangai et Hong-Kong), en Amérique du Sud (Sao Paulo et Belo Horizonte) ou à son réseau de correspondants de premier rang. Se positionnant comme un « cabinet de Client », il fonde notamment son approche sur la capacité de ses départements à intervenir de façon transversale et à déployer, selon les besoins, une palette complète d’expertises. UGGC Avocats est composé de plus de 150 avocats et juristes, dont 46 associés ; il a affiché un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros, en 2017.