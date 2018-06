Travin Keith, MD de Blokchain Consultancy Agavon

Agavon fournit des services de conseil pour les technologies de blockchain et d'autres registres distribués, à la fois avec des réseaux publics et privés, dans le but de les aider à décider si cela serait la bonne solution pour eux, et de faire les recommandations appropriées, telles que l'analyse construit vs achat si une plateforme DLT est le bon choix pour eux.



Vous vous êtes forgé une expertise dans le conseil sur l'utilisation des DLT (notamment blockchain), quels conseils pourriez-vous donner aux entreprises qui envisagent de se lancer en utilisant de telles technologies ?



Je conseille aux entreprises de prendre en compte le cas de la viabilité des entreprises lors de la planification de l'utilisation de ces technologies. Par exemple, bien que la chaîne de blocs puisse être utilisée pour améliorer les systèmes de chaîne d'approvisionnement, les coûts de mise en œuvre peuvent être assez élevés étant donné que tous les participants à la chaîne d'approvisionnement doivent se joindre au réseau.



Cependant, l'augmentation des ventes ne peut pas nécessairement compenser ces coûts. Un autre exemple serait que, bien que la blockchain ne soit pas la solution la plus efficace pour un problème, elle peut être la plus viable puisqu'elle supprime la nécessité d'externaliser la vérification des données partagées à un tiers, surtout si cela est dû à une conformité légale problème.



La récente médiatisation des cryptomonnaies a rendu la blockchain relativement populaire. Avez-vous ressenti un engouement particulier du marché ?



L'engouement pour le marché est bel et bien là, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai démarré Agavon pour éviter que ça ne se passe trop mal. Il y a déjà beaucoup de projets qui cherchent à avoir une crypto-monnaie ou à utiliser une blockchain en privé alors qu'ils ne devraient pas le faire du tout, à moins qu'ils ne le fassent à des fins purement expérimentales pour la formation. Je pense que si nous continuons à voir plus de choses au niveau de la production, nous verrons que ces projets échouent, ou ne fonctionnent pas comme ils le feraient sans crypto-monnaie ou sans blockchain, et découragent alors d'autres projets de considérer même blockchain.



Quels types d'entreprises et/ou de projets vous sollicitent le plus ? Quelle industrie est la plus prompte à vouloir utiliser les DLT ?



Nous ne nous concentrons pas sur un type d'entreprise ou de projet spécifique en ce moment et nous sommes ouverts à la prise de clients de diverses industries et de toutes tailles, en plus du secteur public. Je ne dirais pas qu'il y a une industrie en particulier qui est la plus disposée à utiliser les DLT, car c'est plutôt une entreprise à la fois. Cela dit, nous avons vu de nombreuses institutions financières réclamer publiquement l'expérimentation de solutions DLT. Cependant, les entreprises d'autres secteurs peuvent également expérimenter et simplement ne pas l'annoncer en raison de leur stratégie de maintien ou d'obtention d'un avantage concurrentiel.



Travin Keith, merci d'avoir répondu à nos questions et rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de Finyear.