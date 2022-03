Thomas Dubus, VP EMEA d’Aiven Entretien avec Thomas Dubus, VP EMEA d’Aiven.

Pourriez-vous vous présenter ainsi que votre entreprise ?



Nous sommes une société finlandaise dont le siège social est situé à Helsinki. Nous disposons également de bureaux à Berlin, Boston, Paris, Toronto, Sydney et Singapour. J’ai rejoint Aiven en septembre 2020 et j’en suis actuellement le VP EMEA.



Nous fournissons des technologies de données open source managées qui peuvent être déployées sur toutes les principales plateformes cloud américaines et européennes. Nous permettons ainsi aux développeurs de se concentrer sur la création d’applications tandis que nous prenons en charge la gestion de l’infrastructure, des opérations et de la sécurité. Nos solutions s’adressent à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.



Pourriez-vous nous expliquer le fonctionnement de vos solutions et services ?



Avec la transformation numérique qui s’opère dans tous les secteurs d’activité, la gestion de données est capitale pour les entreprises dans leur capacité à innover et à proposer toujours plus de nouveaux services. Certaines font le choix de la conserver en interne tandis que d’autres préfèrent l’externaliser.



Aiven est spécialisée dans la fourniture de technologies de gestion de données open source pour les entreprises qui s’engagent dans une transformation cloud native. Les clients qui font appel à nous peuvent, en quelques minutes, choisir la technologie qui conviendra le mieux à leurs besoins, la déployer sur la plateforme cloud de leur choix et en garder le contrôle à tout moment. Notre rôle consiste à offrir des services data au sein d’un environnement adapté aux DevOps automatisant la gestion de l’infrastructure, la sécurité, la connectivité, la finops, la redondance, les upgrades et des downgrades, l’observabilité et les backups. Nous apportons à nos clients l’assurance que lorsqu’un de leurs collaborateurs démarre un service, il soit 100% aligné avec leurs politiques de sécurité.



En nous déléguant ces tâches, les développeurs informatiques n’ont plus à s’en soucier et peuvent donc se consacrer à 100% à la création d’applications innovantes et à forte valeur ajoutée.



Vous avez réalisé une extension de votre série C pour la porter à 160 millions de dollars, que pouvez-vous nous dire comment ce nouveau capital sera déployé ?



Nous allons continuer à travailler sur les priorités que nous avions définies à savoir la mise sur le marché de nouveaux produits, l’augmentation de nos contributions au développement des technologies open source et la poursuite de notre expansion internationale, notamment en Asie Pacifique. Nous avons prévu de doubler nos effectifs cette année.



Quelles sont les industries utilisant le plus les bases de données open source ? Quid du secteur financier ?



Tous les secteurs d’activités doivent se transformer et sont donc consommateurs de telles solutions. Dans la région EMEA, nous avons défini 3 secteurs prioritaires que sont le numérique, le commerce et la finance. Tous les trois ont un besoin d’innovation très important et donc d’infrastructures et de plate-forme de services capables de la supporter.



Le secteur financier est particulièrement dynamique. Nous voyons apparaître de nouveaux acteurs, qu’il s’agisse de néo-banques ou d’applications dédiées à la finance (micropaiement, investissement…). Celles-ci ont des besoins en matière de plateformes de services innovantes capables de supporter leurs applications mais aussi et surtout en termes de gouvernance de données. Par ailleurs, elles poussent les institutions plus traditionnelles à innover elles-aussi, si bien qu’elles développent des besoins similaires en matière de gestion de données avec des sujets de souveraineté.



Quelles sont vos perspectives de croissance en France et en Europe ?



Selon Gartner, d'ici la fin de l’année 2022, 75% des bases de données seront déployées ou migrées, sur une plateforme cloud. C’est une dynamique que nous observons clairement dans la région EMEA où nous avons doublé le nombre de nos clients l’an dernier.



Le 1er février dernier, nous avons annoncé un partenariat avec OVHcloud. Celui-ci permet à l’entreprise de proposer l’un des catalogues de solutions DBaaS parmi les plus étendu du marché, capable de répondre à de nombreux usages.



Du point de vue français, notre bureau compte actuellement 7 collaborateurs. Nous avons prévu d’en recruter 4 autres afin de soutenir nos ambitions.











