bem.builders, The Sandbox et DressX initient The Art of Runway

DRESSX, bem.builders et Braw Haus dévoilebt The Art of Runway, un jeu de mode innovant dans The Sandbox.



Construit par bem.builders, le jeu offre une fusion de mode avant-gardiste et d’expériences de jeu immersives, avec des looks de mode numériques conçus par les artistes de Braw Haus et améliorés par DRESSX, leur permettant d’être portés sur des avatars à l’intérieur de The Sandbox et en réalité virtuelle sur des photos et des vidéos réelles.



Le drop d’objets de collection numériques (NF) est maintenant en ligne sur la market place DRESSX On-chain.



Cette collaboration marque une étape importante dans la convergence de la mode et du jeu. Les objets de collection numériques exclusifs sont disponibles sur DRESSX, chacun avec son propre ensemble d’utilitaires, notamment des illustrations haute résolution, des filtres AR fermés, des avatars de The Sandbox et des airdrops portables.

Au sein de The Sandbox, ces wearables améliorent non seulement l’expérience de jeu, mais débloquent également des airdrops exclusifs.



« Nous sommes ravis de faire partie de ce projet et de réunir les mondes de la mode et du jeu à travers The Art of Runway », ont déclaré Daria Shapovalova et Natalia Modenova, fondateurs de DRESSX. « Cette collaboration représente notre vision plus large de l’industrie de la mode numérique, où le style et la technologie convergent pour offrir aux joueurs et aux collectionneurs une expérience véritablement immersive. »