Swiss Life Asset Managers lance un deuxième fonds d’infrastructures « value-add »

de stratégie « value-add », au sein de sa plateforme Infrastructure Equity en pleine croissance. Le fonds succède au tout premier fonds « value-add » de Swiss Life Asset Managers, qui a remporté un grand succès, et se concentrera sur des investissements en infrastructures diversifiés et de grande qualité offrant un potentiel considérable de création de valeur et de croissance significative.



offrira aux investisseurs des opportunités intéressantes d’investissement.

Le fonds est ouvert aux investisseurs qualifiés et permet d’aligner les intérêts de la clientèle sur ceux de Swiss Life Asset Managers, puisque Swiss Life investit également dans le fonds. S’appuyant sur le solide historique de performance du premier fonds « value-add » de la plateforme avec un closing sur des engagements totaux de 792 millions d’euros, le fonds GIO Growth II vise un encours d’1,0 milliard d’euros.



Gianfranco Saladino, Head Value-Add Infrastructure chez Swiss Life Asset Managers, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir lancé cette année le nouveau fonds de notre stratégie « value-add ». Nous continuons d’identifier une variété d’opportunités d’investissement intéressantes

dans l’univers « value-add ». Elles bénéficient de vents favorables extrêmement forts au sein du secteur, et nous nous réjouissons du lancement de cette approche thématique de la recherche d’opportunités »



Le fonds sera classé selon l’art. 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité

(SFDR). Conformément à son engagement en faveur de l’investissement responsable, Swiss Life Asset Managers a intégré des critères ESG à tous les processus d’investissement dans des actifs réels. Swiss Life Asset Managers est membre de la GIIA (Global Infrastructure Investor Association), du GRESB et signataire des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UNPRI).



A propos de Swiss Life Asset Managers Infrastructure Equity

Créée en 2011, la plateforme Infrastructure Equity de Swiss Life Asset Managers affiche plus de 9,9 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour ses clients et partenaires de placement. L’équipe est composée de plus de 50 spécialistes en investissement disposant d’une expérience moyenne dans le secteur de plus de 20 ans pour les seniors.

« Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II » offrira aux investisseurs institutionnels des opportunités

d’investissement dans des infrastructures « value-add » diversifiés et de grande qualité. Le fonds se concentrera sur des opportunités non

cotées en Europe et en Amérique du Nord, dans des secteurs comme la digitalisation, la décarbonation et la mobilité urbaine.

La plateforme a réalisé plus de 70 investissements en infrastructures, répartis sur douze projets, dans le cadre d’investissements directs et indirects dans les secteurs de l’énergie, des communications, des transports, des services publics réglementés, des infrastructures sociales et des énergies renouvelables. Swiss Life Asset Managers est un partenaire fiable et expérimenté pour les sociétés de gestion, les investisseurs, et les acheteuses et acheteurs stratégiques. Il crée un impact à long terme sur notre clientèle, la société et les générations futures.

