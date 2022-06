Stoïk réalise une Série A de 11M€ menée par Andreessen Horowitz (a16z) Stoïk, première entreprise en Europe qui associe assurance et logiciel de sécurité pour protéger les PME des cyberattaques réalise une Série A de 11 millions d’euros menée par Andreessen Horowitz (a16z).

• Moins d’un an après son premier tour de table, Stoïk lève 11 millions d’euros, portant le total des fonds levés à près 15 millions d’euros.

• Le prestigieux fonds californien Andreessen Horowitz, qui a fait éclore AirBnB, Pinterest ou encore Coinbase, mise sur la start-up française aux côtés de ses investisseurs historiques, Alven et Anthemis Group et de Business Angels de renom comme Henri De Castries (ex CEO d’AXA) et Julian Teicke (CEO de wefox).

• Grâce à cette levée de fonds, l'entreprise souhaite recruter massivement afin d’accélérer son développement en France et de renforcer son expertise assurantielle pour partir à la conquête de nouveaux marchés en Europe.



Une success-story pour la start-up qui facilite l’accès à l’assurance cyber pour les TPE & PME via son réseau de courtiers



Sur un marché à fort potentiel (à peine 8 % des ETI et moins de 1 % des PME disposaient d'une assurance cyber en 2020, selon des estimations de l'AMRAE), la start-up lancée en 2021 par Jules Veyrat, Alexandre Andreini, Nicolas Sayer et Philippe Mangematin, a su, en très peu de temps, se positionner comme un des acteurs de référence du secteur de l’assurance.



En alliant cyber-assurance et outils de monitoring du risque (scan externe de l'infrastructure informatique, outils de sensibilisation au phishing), Stoïk propose une offre unique sur le marché européen, accessible au plus grand nombre de TPE & PME via son réseau de courtiers en assurance.



Stoïk se positionne comme courtier grossiste et met à disposition de ses courtiers partenaires un “Espace courtier” 100% digital spécialement conçu pour faciliter la vente de l’assurance cyber. À ce jour, l’entreprise compte plusieurs centaines de courtiers actifs sur sa plateforme issus notamment de cabinets prestigieux comme Verspieren, Ageo ou CRF Assurances. Elle vise près d’un millier de clients d’ici à la fin de l’année.



Stoïk souhaite renforcer son expertise assurantielle en recrutant les meilleurs profils du monde de l’assurance



Les équipes de Stoïk sont passées d’une dizaine de collaborateurs il y a 6 mois à 28 aujourd’hui. Elles devraient atteindre les 40 collaborateurs d’ici la fin de l’année avec des recrutements dans les équipes commerciales, cyber, marketing et produit. Par ailleurs, la start-up souhaite continuer de développer son expertise assurantielle en recrutant les meilleurs profils du monde de l’assurance.



Pour soutenir ses ambitions, l’entreprise annonce aujourd’hui un second tour de table auprès d’investisseurs prestigieux. Le fonds d’investissement américain a16z, créé en 2009 par Marc Andreessen et Ben Horowitz, est aujourd’hui considéré comme l’un des plus gros acteurs mondiaux du capital risque. Connu pour avoir pris des participations dans des sociétés comme Skype, Twitter, Facebook, Airbnb, et plus récemment Pinterest ou Slack, a16z rejoint l’aventure Stoïk aux côtés d’Alven et Anthemis Group.



Pour Jules Veyrat, CEO et co-fondateur de Stoïk : “Nous sommes fiers d’annoncer ce tour de table avec a16z, qui constitue une belle preuve de confiance dans le modèle Stoïk. Cela nous conforte dans notre vision et notre ambition : faire émerger la meilleure assurance en cybersécurité pour TPE et PME au niveau européen et accompagner les courtiers dans la distribution de l’assurance cyber. La levée de fonds va nous permettre de soutenir notre croissance et de recruter les meilleurs profils du monde de l’assurance pour continuer de développer notre expertise assurantielle. Nous allons également étoffer nos équipes d’ingénieurs pour continuer de développer les solutions de cybersécurité qui permettent à nos assurés de se protéger contre les attaques”.



Pour Seema Amble, Partner chez a16z : “Nous étudions le marché de la cyber-assurance depuis des années, et avons été impressionnés par l’équipe, l’approche et la rapidité d’exécution de Stoïk. Nous sommes convaincus qu’il existe une opportunité d’aller conquérir le marché européen, et que personne n’est aussi bien placé que Stoïk pour y arriver”.



Pour Thomas Cuvelier, Partner chez Alven : “Avec son approche data-driven, Stoïk impose un nouveau standard sur le marché de la cyber-assurance ; le secteur est en effet en train de prendre conscience que la gestion des cyber-risques passe d'une approche réactive à des méthodes de gestion des risques plus proactives. Depuis notre investissement initial, Jules et son équipe ont développé leur projet à une vitesse fulgurante et ont convaincu les meilleurs talents de les rejoindre. Nous sommes impatients de les voir accroître leur empreinte sur le marché grâce à cette nouvelle levée de fonds.”



Pour Yann Ranchère, Partner chez Anthemis Group : "Nous sommes ravis de poursuivre l'aventure aux côtés de Stoïk. Après le lancement réussi de son produit d'assurance cyber sur le marché français, nous sommes impatients de voir l'équipe continuer d'avancer, renforcer ses partenariats avec les courtiers et s'étendre dans d'autres pays. Associer assurance et outils de gestion du risque cyber est une approche essentielle pour protéger le tissu de TPE & PME en Europe.”



Poser les premières pierres d’une stratégie européenne



Stoïk envisage de se développer prochainement dans d'autres pays européens en lançant de nouveaux produits d'assurance adaptés aux contraintes locales.

Le marché européen de la cyberassurance a connu une croissance spectaculaire ces dernières années et devrait devenir aussi conséquent que le marché américain.



À propos de Stoïk

Créée début 2021 par Jules Veyrat, Alexandre Andreini, Nicolas Sayer et Philippe Mangematin, Stoïk est le premier courtier grossiste en Europe spécialiste du risque cyber à destination des TPE & PME. L’offre unique de Stoïk associe assurance cyber et outils de cybersécurité (scan hebdomadaire de l'infrastructure informatique et outil de sensibilisation au phishing) qui permettent de sélectionner, de quantifier et de réduire le risque cyber. La mission de Stoïk est de faciliter l’accès à l’assurance cyber avec un produit 100% en ligne, simple à souscrire et à un prix abordable pour les TPE & PME. Un espace en ligne est mis à disposition des courtiers partenaires pour leur permettre de suivre l’ensemble de leurs contrats, de l’émission de devis en moins de 2 minutes à l’envoi pour signature.

Stoïk.io



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











