Start-up : Kapp Retail lève 1,6 M€

Kapp Retail, 1ère plateforme de matching du monde de la franchise, annonce une levée de fonds de 1,6 Million d’euros afin de déployer son concept en France. En plein décollage, la start-up lyonnaise sera présente au Salon de la Franchise, qui se tient du 20 au 23 mars 2022 à Paris Expo Porte de Versailles.



Kapp Retail est la solution digitale et gratuite qui permet aux porteurs de projets et franchisés de trouver leur enseigne idéale.



Kapp Retail est née après 18 mois d’incubation au sein de l’écosystème du cabinet de conseil TRIBEKAI, expert Fédération Française de la Franchise (FFF), créé en 2013 par Mickael Benarrouch, et qui, fort de son équipe d’une quinzaine de consultants, accompagne les acteurs du retail dans leur développement.



« Le confinement, avec son ralentissement forcé, nous a laissé du temps pour réfléchir… Nous avons voulu replacer le cahier des charges personnalisé du porteur du projet au centre du dispositif, tout en proposant 100% de profils qualifiés aux enseignes. Après plusieurs mois de R&D, la plateforme digitale Kapp Retail est née ! Pour les porteurs de projet, c’est l’assurance d’avoir une visibilité sur toutes les opportunités de franchise selon leurs critères géographique, sectoriel et financiers. Pour les enseignes, c’est la solution digitalisée pour accompagner leur développement. » explique Mickael Benarrouch, fondateur et dirigeant de Kapp Retail.



Les porteurs de projet ont en effet accès gratuitement à plus de 850 enseignes dans 25 secteurs d’activité, soit plus de 250 000 opportunités d’ouvertures de points de vente en franchise !



Kapp Retail, c’est aussi un conseil et un accompagnement personnalisé en fonction du besoin des porteurs de projets, que ce soit sur la compatibilité de leur profil avec les enseignes proposées ou le financement de leurs projets.



Le « label Kapp Retail approved » permet à chaque porteur de projet de crédibiliser sa candidature auprès des franchiseurs. Pour les enseignes, c’est la garantie d’obtenir des candidats sérieux et qualifiés.

La digitalisation permet ainsi certes de gagner du temps mais aussi d’avoir accès à des informations précises et multi-géographiques.



Kapp Retail, qui annonce une levée de fonds de 1, 6 M€ auprès de plusieurs business angels, est prête pour le décollage. Objectif : accompagner 1200 créations de points de vente par an d’ici à 2025.



Save the date !

Du 20 au 23 mars, l’équipe de Kapp Retail sera présente au Salon de la Franchise afin de présenter ses innovations aux porteurs de projet et aux enseignes. Sur un stand transformé en avion, l’équipage invitera les visiteurs à monter à bord pour mettre le Kapp sur leurs projets entrepreneuriaux.



Kapp Retail en bref :

Siège : Lyon

Fondateur : Mickael Benarrouch

Effectif : 15 personnes. 25 recrutements d’ici la fin de l’année !

850 enseignes, 250 000 opportunités d’ouvertures de magasins en franchise, 25 secteurs d’activité

www.kapp-retail.com : le site sera lancé le 20 mars sur le Salon de la Franchise