Spendesk lance de nouvelles fonctionnalités pour simplifier les processus de facturation Spendesk, licorne fintech française spécialisée dans la gestion des dépenses des entreprises présente de nouveaux outils pour rendre le processus de facturation rapide, fiable et sécurisé, de l’engagement d’achat jusqu’au paiement.

Ces nouvelles fonctionnalités visent à soulager les équipes financières et ont été développées sur la base de nombreux retours clients, qui ont mis en lumière un réel besoin d'innovation dans le processus de facturation.



Une étude de YouGov et Spendesk a d'ailleurs révélé que les factures représentent plus de la moitié des dépenses des entreprises (en volume), et que deux tiers des entreprises approuvent et suivent encore ces factures manuellement.



En automatisant ces processus de facturation fastidieux, les professionnels de la finance peuvent donc réduire le nombre d'heures de travail manuel et concentrer leurs efforts sur la croissance de l’entreprise, tout en éliminant le risque d'erreurs humaines coûteuses.



Ces nouvelles fonctionnalités d'automatisation des factures comprennent :

• Le paiement des factures fournisseurs soit depuis Spendesk en un clic, soit par virement bancaire directement depuis le portefeuille Spendesk

• L’aperçu en direct de l'état du paiement et un suivi du budget en temps réel

• Le rapprochement des paiements avec les données du journal bancaire

• Des paiements en moins de 24 heures

• L’enregistrement des factures en quelques secondes grâce aux transferts d’e-mails : il suffit de transférer l’e-mail auquel est jointe la facture à Spendesk, qui remplit automatiquement toutes les informations nécessaires et effectue une demande de paiement.

• L’enregistrement des factures papier en quelques secondes avec l’application mobile : il suffit de prendre une photo de la facture physique et la technologie Spendesk remplit automatiquement toutes les informations nécessaires et effectue une demande de paiement.

• Une confirmation de paiement avec authentification forte pour une sécurité renforcée



James Colgan, Chief Product Officer chez Spendesk, déclare : " Ces nouvelles fonctions d'automatisation des factures offrent aux équipes financières une source unique et fiable d’information pour l'ensemble du processus de paiement des fournisseurs. À l’heure actuelle, les équipes financières perdent d'innombrables heures à gérer les factures manuellement. C’est d’ailleurs la cause première d'erreurs coûteuses, comme le paiement de factures non approuvées et en double, l'accumulation de frais de retard et une détérioration générale de la relation client-fournisseur."



Rodolphe Ardant, co-fondateur et PDG de Spendesk, ajoute : "Dans cet environnement économique difficile et imprévisible, les PME cherchent des moyens d'accroître leur efficacité, de réduire les coûts et de diminuer la pression sur leurs équipes financières. En confiant les processus les plus laborieux du traitement des factures à notre outil, les PME peuvent rediriger leurs ressources et leurs talents financiers là où ils sont le plus urgemment nécessaires."



Ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles dès aujourd'hui (8 nov. 2022).



À propos de Spendesk

Fondée en 2016 et membre du Next40, Spendesk a pour mission de libérer les entreprises et les collaborateurs du processus complexe de gestion des dépenses au travail. Adoptée par plus de 140 000 utilisateurs au quotidien, sa solution complète de gestion des dépenses améliore la collaboration entre les équipes, augmente la productivité, et fournit 100% de contrôle aux équipes financières. Sa plateforme 7 en 1 comprend les cartes bancaires professionnelles physiques et virtuelles, le paiement de factures, les remboursements de frais, la budgétisation, l’approbation, le reporting et la pré-comptabilité en une solution simple et évolutive.

Constituée d’une équipe de plus de 500 collaborateurs, Spendesk dispose de bureaux à Paris, Lyon, Nantes, Londres, San Francisco, Berlin et Hambourg.

www.spendesk.com/fr/



