Sorare finalise une levée de fonds pre-seed avant le lancement public du premier jeu crypto lié au football

Fondé en septembre 2018, Sorare permet à ses utilisateurs de collectionner des cartes de joueurs de leurs équipes de football préférées, de les échanger entre eux et de jouer avec au sein de la plateforme. Sorare est conçu pour rendre l’expérience de ses utilisateurs à la fois fluide et sécurisée : le jeu s’appuie sur les derniers standards de la blockchain Ethereum pour s’assurer que chaque carte de joueur ne puisse pas être copiée.



Au cours des derniers mois, Sorare a déjà conclu un premier accord de licence majeur avec la ligue de football professionnelle Belge (Pro League), devenant la première société autorisée à distribuer des crypto-cartes représentant des joueurs de football. Sorare a également lancé une version beta privée de son produit qui a déjà enregistré plusieurs milliers d’enchères.



Ce financement pre-seed va notamment permettre à la société de recruter des designers et ingénieurs de talent au sein de son équipe. Sorare vise un lancement public de sa plateforme avant la fin de l’année et prévoit de signer de nouveaux partenariats avec les principales ligues de football professionnelles au monde dans les prochains mois.



Sorare accueille à son capital des investisseurs de premier plan avec une expertise reconnue dans la blockchain et les produits B2C. La diversité de ses actionnaires reflète les principaux marchés cibles de Sorare en Europe et aux Etats-Unis et représente un atout majeur, alors que la société veut croitre sur un marché des biens à collectionner, estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars US.



Nicolas JULIA, Co-fondateur et PDG de Sorare a déclaré :

« Nous sommes ravis du fort succès rencontré lors de ce financement pre-seed et du soutien extraordinaire des investisseurs, des ligues de football professionnelles et des utilisateurs au cours de ces derniers mois. Bien que les êtres humains collectionnent des objets depuis plusieurs siècles, il n’était pas possible de s’assurer de la rareté des biens digitaux sur internet jusqu’à l’émergence des crypto-actifs. Nous sommes convaincus que les cartes Sorare peuvent apporter au grand public les bénéfices des crypto-actifs avec une offre à la fois simple et attractive : collectionner et jouer avec des biens digitaux rares dans l’univers du football. »



Sia HOUCHANGNIA, Partner chez Seedcamp a déclaré :

« Chez Seedcamp, nous avons suivi de près l’essor rapide du marché des biens virtuels, démontré par l’engouement autour de Fortnite Skins ou des cartes FIFA Ultimate Team.

Nous sommes également convaincus que les jeux en ligne seront l’un des principaux piliers de l’adoption des crypto-actifs par le grand public et sommes ravis d’avoir découvert avec Sorare une équipe exceptionnelle qui développe ce que nous pensons pouvoir être le premier jeu crypto à bénéficier d’une telle adoption. »



Alexis ROBERT, Partner chez Kima Ventures a déclaré :

« Les co-fondateurs de Sorare, Nicolas Julia et Adrien Montfort entreprennent depuis de nombreuses années dans la blockchain. Dans les six mois qui ont suivi la création de la société, ils ont été capables de convaincre plusieurs des principaux détenteurs de propriété intellectuelle dans le secteur du football et d’attirer une forte communauté d’utilisateurs engagés. Nous estimons que grâce à sa facilité d’utilisation, leur produit peut s’imposer auprès des utilisateurs comme la première expérience idéale avec des crypto-actifs. »



Kavita GUPTA, Managing Partner chez ConsenSys Ventures a déclaré :

« Les êtres humains ont un désir fondamental de posséder des biens rares, et la deuxième vague d’adoption des crypto-actifs pourrait provenir des crypto-goods. Nous pensons que Sorare peut ouvrir la voie dans ce secteur en bénéficiant de son gameplay unique, de ses accords de licence et de son expérience utilisateur inégalée. Nous sommes fiers de faire partie du tour de table pre-seed de Sorare et nous réjouissons à l’idée de travailler à leur côté pour emmener les crypto-actifs au grand public. »



A propos de Sorare :

Sorare est une start-up française permettant aux fans de football du monde entier de collectionner et de jouer avec des crypto-goods officiels liés au football. La société a été créée en septembre 2018 par Nicolas JULIA et Adrien MONTFORT, deux passionnés de football et entrepreneurs de la blockchain. Sorare a pour ambition de devenir la plateforme de référence au niveau mondial permettant aux fans de football de vivre leur passion au plus près du jeu. Pour plus d’informations ou rejoindre la liste d’attente de Sorare, rendez vous sur sorare.com