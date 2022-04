SlimPay choisit BNP Paribas pour la gestion de ses flux interbancaires et accélère son développement dans l’Open Banking

SlimPay, FinTech française spécialiste des paiements récurrents, annonce avoir choisi BNP Paribas comme partenaire et nouveau chef de file de ses flux interbancaires. Faisant suite à un long processus de sélection, cette collaboration sera effective dès le 19 avril 2022, et ce pour 5 ans. Grâce à cette nouvelle avancée, SlimPay souhaite répondre au nombre croissant de ses volumes de paiements intra-Européen.



Des synergies technologiques et d’innovation



Le choix de SlimPay a été conforté par les compétences et expertises de BNP Paribas, leader européen des flux en zone SEPA. Cette collaboration permettra à SlimPay de maintenir une croissance soutenue et d'ouvrir de nouveaux flux - en s’appuyant sur les technologies d’Open Banking, et de proposer de nouveaux services - comme le virement instantané européen.



Grâce à sa participation directe aux schémas de paiement Européens, SlimPay opère et maîtrise l’ensemble de ses services, assurant une mise à disposition des fonds plus rapide et une remise des codes retours des transactions sans intermédiaire - clés de l’excellence opérationnelle.



« BNP Paribas est l’un des acteurs leaders des flux de paiements dans la zone SEPA - qui reste notre principale zone d’activité. Ce partenariat intervient à une étape clé de notre croissance. Grâce aux synergies technologiques et à la mise en commun des talents, l’innovation sera le maître mot de ces cinq prochaines années. L’Open Banking et le paiement instantané ouvrent le champ des possibles pour la mise en application de paiements récurrents de plus en plus performants. Les solutions rendues possibles par l’Open Banking vont transformer le marché de l’économie de l’abonnement » commente Jérôme Traisnel, PDG et fondateur de SlimPay.



Miser sur l’Open Banking pour optimiser l’expérience client



Grâce aux technologies d’Open Banking, SlimPay offre un nouveau parcours utilisateur de paiement encore plus fluide, intuitif et sûr. Il permet aux commerçants de réduire les abandons sur le parcours de paiement et améliore la collecte des fonds.



À propos de SlimPay

Acteur de référence de la Fintech, SlimPay offre aux commerçants la possibilité de créer de la valeur et d'offrir une expérience de paiement sans friction sur tous les canaux. La solution de paiement SlimPay permet aux commerçants de faciliter l'acquisition de nouveaux clients, les fidéliser et maximiser les revenus par le biais de cartes, de prélèvements automatiques et des services d'Open Banking.

Lancé en 2010, SlimPay a maintenant des bureaux à Paris et à Madrid, et compte des clients dans plusieurs secteurs d'activité, tels que Deezer, EDF ou encore Nespresso. La solution SlimPay permet de répondre spécifiquement aux attentes des marchands pour des paiements récurrents, à savoir :

• Une solution d'enrôlement qui permet de gérer des paiements à l'initiative du marchand ;

• Une gestion des impayés dus aux insuffisances de fonds du payeur ;

• Une gestion de la fraude aux abonnements freemium ;

• Une réduction de la friction au paiement, pour éviter le churn involontaire - notamment à cause des expirations de moyens de paiement ;

• L’intégration avec la chaîne des solutions technologiques du marchand (CRM, billing, recouvrement, etc.).

www.slimpay.com