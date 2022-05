Simon Associés se renforce en Contentieux des Affaires avec l'arrivée de Vanessa Ruffa en qualité d'associée Vanessa Ruffa rejoint Simon Associés en qualité d'associée.

Simon Associés poursuit son développement en accueillant Vanessa Ruffa en tant qu’associée au sein du Pôle Contentieux et Arbitrage. Ce recrutement fait suite à l’arrivée récente de 2 nouveaux associés, Christelle Salmon-Lataste pour y développer la pratique Financements Structurés, et Julien Grosslerner, accompagné de son équipe, afin de créer le pôle Medias, Entertainment & Communication. L’équipe dédiée au contentieux des affaires compte désormais 15 avocats.



Simon Associés est présent dans 21 villes en France à travers ses 7 implantations en propre (Paris, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice et Toulouse) et à via son Réseau Simon Avocats qui regroupe à présent 10 cabinets ayant pour objectif de rassembler des professionnels sur des problématiques clients communs tout en préservant l'indépendance de ses membres. A l’International, Simon Associés a développé un réseau d'alliances stratégiques avec des cabinets de renom dans plus de 64 pays.



La pluridisciplinarité de Simon Associés fait sa force, que le cabinet met au service de ses clients au moyen d’une équipe de 27 associés aux compétences complémentaires.



Vanessa Ruffa, Avocat Associée



Associée depuis 2020 chez De Gaulle Fleurance & Associés qu’elle avait rejoint en 2011, après avoir débuté chez Proskauer Rose LLP (2009 – 2011), Vanessa Ruffa intervient en précontentieux et en contentieux des affaires (notamment, en contentieux corporate et bancaire) pour des clients français, italiens et anglophones. Elle a développé une expertise particulière dans le cadre de procédures de recouvrement (procédures civiles d’exécution, procédures collectives).



Avocat inscrite au barreau de Paris depuis 2009, Vanessa Ruffa est titulaire d’un DEA de droit privé général (Université Paris II - 2004) et d’une Maîtrise de droit mention carrières judiciaires (Université Paris II - 2003).



Vanessa Ruffa a été chargée d’enseignement au sein de l’équipe du Professeur Larroumet, à l’Université de Paris II, entre 2004 et 2007 (introduction générale au droit civil, droit des biens, droit des obligations). Elle a par ailleurs fait partie du Conseil d’administration de l’Association Toutes à l’Ecole de 2011 à 2014.



« Je suis ravie de rejoindre Simon Associés qui possède déjà une pratique solide en contentieux des affaires, mais également dans l’ensemble des matières du droit des affaires. Mon arrivée démontre la volonté du cabinet d’élargir et de consolider l’offre dont bénéficieront l’ensemble des clients du cabinet, via un accompagnement sur-mesure de grande qualité », affirme Vanessa Ruffa, avocat associée



« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Vanessa Ruffa afin de renforcer le développement de l’activité du pôle contentieux et d’enrichir une offre de service globale avec l’équipe déjà en place. Nous avons été particulièrement séduits par sa personnalité, son expérience, son esprit d’entreprise et sa forte technicité » déclarent Jean-Charles et François-Luc Simon, fondateurs de Simon Associés.



A PROPOS DE SIMON ASSOCIES - www.simonassocies.com

Fondé en 1992, SIMON ASSOCIÉS est un cabinet d’affaires pluridisciplinaire qui regroupe plus d’une centaine d’avocats en France et s’appuie sur un réseau international de près de 25 000 avocats dans le monde



Les domaines d’activités de Simon Associés : restructuring & entreprises en difficultés, fusion-acquisition, private equity, fiscalité, distribution/concurrence/consommation, contentieux & arbitrage, immobilier, construction et urbanisme, social, assurances, propriété intellectuelle, nouvelles technologies, compliance, droit pénal des affaires, santé et international, media / entertainment / communication.



Présent à Paris, en Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon, Clermont Ferrand, Bourg-en-Bresse, Montluçon et Oyonnax), et Bourgogne-Franche-Comté (Pontarlier), dans les Haut de France (Lille), dans le Grand-Est (Metz et Nancy), en Occitanie (Montpellier), en Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Marseille, Aix en Provence et Nice), en Normandie (le Havre), dans les Pays de la Loire (Nantes), en Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux), en Normandie (Rouen), via des bureaux intégrés et Membres du réseau Simon Avocats, le cabinet SIMON ASSOCIÉS a su construire un maillage national pour se doter d’une capacité d’intervention au plus proche de ses clients et partenaires.



A l’international, le cabinet a développé un réseau d'alliances stratégiques avec des cabinets de renom dans plus de 64 pays, dont 100 implantations en Chine.



Simon Associés a été reconnu « Cabinet Français de l’Année 2021 » et « Cabinet Innovant 2022 » dans le classement Palmarès du Droit par Le Monde du Droit suite aux votes de plus de 6000 directeurs juridiques et clients (Cercle Montesquieu et AFJE) qui lui a attribué aussi le 1er Prix 2022 (Trophée d’or) dans les catégories « Distribution » et « Entreprises en Difficultés ». SIMON ASSOCIES s’est également vu classé en 2022 par l’Hebdomadaire LE POINT/STATISTA parmi les meilleurs cabinets français dans 11 catégories dont 5* en Droit des Affaires, Commercial et Concurrence



