Shares Pro étoffe (déjà ?) son offre avec l'acquisition du PER compte-titres du groupe Inter Invest

Cela va vite, voire très vite pour Shares Pro. Inaugurée début novembre, la plateforme d'investissement à destination des CGP du groupe Shares vient de de dévoiler une première opération de croissance externe lui permettant de prendre un premier raccourci dans son business plan 2025.

Shares vient en effet de faire l'acquisition du du PER compte-titres du Groupe Inter Invest (sous réserve d'approbation des autorités compétentes). Une opération qui s'accompagne d'un partenariat stratégique au sein duquel Inter Invest se positionne désormais comme le distributeur de référence de l'offre Shares Pro.

" Cette offre de PER arrive en complément de ce que nous proposons déjà en produit bancaire comme les comptes titres pour les entreprises et le PEA. Ce qui nous intéresse en particulier au sein de la partie acquisition de cet accord, ce sont les encours. Il était dans notre projet de lancer un produit type PER ce qui ne présente pas de complexité particulière par rapport à ce que nous proposons déjà. Cette opération est donc avant tout un accélérateur de croissance. Ce PER présente déjà 50 millions d'encours, un millier de clients, un réseau actif... Or, sur la première année, avec Shares Pro, nous envisageons d'atteindre 500 millions d'encours. En schématisant, cette opération nous permet de réaliser 10 % de nos objectifs en année zéro ", relate Benjamin Chemla, CEO et co-fondateur de Shares.



Voilà pour la première partie de l'opération. Quant au 2nd volet, il prévoit qu'Inter Invest puisse mettre à disposition sa force de distribution (une vingtaine de commerciaux y compris en région) au service de Shares Pro.

" Nous n'avions pas vocation a être distribué par un tiers : nous proposons en direct ce produit aux CGP qui le souhaitent. Cependant, dans le cadre de ce partenariat, Inter Invest devient donc un distributeur de référence en proposant Shares Pro à leurs 1200 partenaires qui le souhaitent (Banques Privées, Conseillers en Investissements Financiers, Family Offices, Institutionnels). Il s'agit là encore d'un booster pour Shares Pro qui, d'une certaine manière, peut bénéficier de la force de vente de 17 commerciaux."



Rappelons que Shares est, en premier lieu, connue pour son service de neo-courtier disponible via son application. Créée en 2021, Shares propose aux particuliers d'investir en produits financiers, actions, ETF, crypto dans un environnement plutôt ludique à l'instar d'un réseau social avec la possibilité de suivre les portefeuilles d'investissement de célébrités ou des meilleurs "performers".

Epaulée par des fonds comme Valar Ventures, le fond du fondateur de PayPal, Peter Thiel aux côtés de Singular, Global Founders Capital et de Red Sea Ventures...Shares n'est arrivée en France qu'en 2023, après avoir obtenu les enregistrements PSI et PSAN.



Aujourd'hui, le compte titre dans sa version perso est déjà disponible dans la version retail de Shares.

"Le PEA sera disponible la semaine prochaine et nous mettrons à disposition le PER dans le courant de l'année 2025. Tout ce que nous faisons en distribution intermédiée, nous le retrouvons en distribution directe. Nous souhaitons présenter une offre assez similaire. D'un côté vous avez un accompagnement sur-mesure avec un conseiller en gestion de patrimoine. De l'autre, pour ceux qui souhaitent se lancer de manière autonome, il y a l'offre retail."



Les offres convergent donc mais les produits ne sont pas forcément les mêmes, tout comme la typologie de clientèle. Du côté de l'application Shares d'origine, on retrouve des clients qui souhaitent avoir une certaine autonomie avec des encours entre 5 et 10 000 euros (5 à 10 % des clients sont plus des traders amateurs qui ont en moyenne 7/10 mouvements par mois).

Du côté de Shares Pro, on s'adresse à une clientèle un peu plus âgée, représentée par son CGP qui accompagne aussi parfois le conjoint ou la conjointe, avec des encours entre 150 et 200 000 euros en moyenne, ce à quoi peut se rajouter certaines holdings avec 1 ou 2 millions d'euros en placement de trésorerie.



Objectif pour Shares aujourd'hui qui dispose de l'agrément de Prestataire de Services d'Investissement (PSI), de teneur de comptes et de conservation d'actifs, ainsi que d'une immatriculation en tant que Conseiller en Investissement Financier et de l'enregistrement PSAN en France (et son équivalent en Pologne) .... "être très très bon en France, voire créer un leader français"

Et puis après.. L'Europe ? Une fois l'agrément MICA obtenu.



Anne-Laure Allain