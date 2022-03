Scott Opitz devient CTO-CPO d'ABBYY ABBYY, entreprise spécialisée dans l'Intelligent Process Automation, annonce la nomination de Scott Opitz au poste de Chief Technology and Product Officer.

Scott Opitz va superviser la stratégie d'investissement en R&D dont la hausse atteindra 40% en 2022. Ses responsabilités comprennent la direction de la stratégie, du développement et de l'exécution des activités liées aux produits et à l'innovation, en Europe et aux États-Unis. Il aura également pour mission de consolider l'engagement de l'entreprise pour l'amélioration de sa plateforme Vantage, leader sur le marché de l'Intelligent Document Processing (IDP) ainsi que de Timeline, sa solution de Process Intelligence.



ABBYY développe ses propres technologies depuis de nombreuses années et sa suite de solutions d'Intelligent Process Automation (IPA) figure à la première place dans les études des principaux cabinets d'analystes indépendants. Tous ont désigné ABBYY comme un leader de l'IPA et/ou du Process Intelligence, positionnant ainsi l'entreprise comme le meilleur fournisseur pour conquérir une part importante du marché de l'IPA qui devrait atteindre 42,4 milliards de dollars d'ici 2025.



« Depuis qu'il travaille pour ABBYY, Scott a joué un rôle déterminant dans l'amélioration de la proposition de valeur de l'entreprise pour répondre aux défis et attentes de nos clients. Lorsque nous avons évalué nos besoins pour l'avenir de nos produits et de notre développement, nous savions que l'expertise technique de Scott, sa connaissance d'ABBYY et ses qualités de leader seraient capitales pour son nouveau rôle de CPO et CTO. Nous sommes convaincus qu'il va nous permettre d'accélérer notre stratégie de mise sur le marché de nos solutions d'IPA, nous permettant ainsi de gagner des parts sur ce marché en pleine croissance. »

Ulf Persson, CEO d'ABBYY.



« Je suis ravi de prendre à nouveau part au développement, à la stratégie et à la gestion des produits. J'ai initialement rejoint ABBYY pour intégrer le process mining dans les capacités de l'entreprise. Mon rôle va désormais s'étendre au pilotage et à l'exécution des roadmaps de toutes les solutions. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec les équipes produit afin d'élaborer la prochaine génération de solutions d'intelligent automation. »

Scott Opitz, CTO-CPO d'ABBYY.



Scott Opitz a rejoint ABBYY en 2019, lors de l'acquisition de TimelinePI dont il était cofondateur, Président et Directeur Général. Fort d'une expérience de 30 ans dans le domaine des nouvelles technologies, il a créé plusieurs entreprises innovantes dans les domaines de l'Application Integration, du Business Process Management, et de la Business Intelligence.



Scott a également occupé plusieurs fonctions de direction au sein d'entreprises publiques et privées. Il est inventeur et détient 13 brevets et demandes de brevets relatifs aux technologies de Process Intelligence.



À propos d'ABBYY

ABBYY est un acteur référent de l'Intelligent Process Automation. L'entreprise ambitionne de réinventer la manière dont ses clients et leurs équipes se développent en leur apportant la connaissance nécessaire au bon fonctionnement des plateformes d'automatisation. Les solutions d'ABBYY transforment les données d'entreprise dans le but de permettre un gain en agilité et en rapidité. ABBYY aide plus de 5 000 clients dans le monde, dont bon nombre des entreprises du Fortune 500, à obtenir un impact positif dans des domaines majeurs tels que l'expérience client, la rentabilité et la compétitivité.

ABBYY est une multinationale basée aux États-Unis, et dont les bureaux sont répartis au sein de 15 pays. https://www.abbyy.com/fr/



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > iBanFirst nomme Sonia Boudier au poste de Chief of Tech & Strategy Calmon Partners welcome a Director Capital Advisory in Geneva, Switzerland Emilie de Vaucresson, spécialiste IT/IP/Protection des données personnelles, rejoint Joffe & Associés