Satispay : la fintech italienne officialise une levée de fonds de 60 millions d'euros

"Je suis ravi d’annoncer que Satispay a finalisé un nouveau tour d’investissement de 60 millions d’euros, portant la collecte totale à plus d’un demi-milliard d’euros. Une étape importante et une démonstration de force dans une période où les investissements dans l’innovation ont considérablement ralenti. Au cours des deux dernières années après être devenu une licorne, Satispay a poursuivi sa croissance plus forte que jamais, en particulier sur le front des revenus. Cela nous a valu la confiance de nos investisseurs, dont Addition, Greyhound et Lightrock, qui dirigent cette ronde de table et continuent de nous soutenir dans les étapes cruciales de notre expansion.

Avec plus de 5 millions d’utilisateurs, une nouvelle étape qui vient d’être franchie et 380 000 commerçants faisant partie de la communauté Satispay, notre activité principale de paiements mobiles est de plus en plus forte. L’entrée sur le marché du bien-être en entreprise, avec le lancement des chèques-repas l’année dernière et des avantages sociaux il y a un mois, a dépassé toutes les attentes, atteignant plus de 12 000 entreprises clientes et plus de 50 000 utilisateurs en seulement 12 mois."