SWIFT étend son service gpi à tous les paiements transfrontaliers

La communauté SWIFT est sur le point d’adopter à l’unanimité le service gpi, ce qui va inciter les 10 000 banques de son réseau mondial à utiliser le service global payments innovation (gpi) pour les paiements transfrontaliers.



La décision en faveur d’une adoption universelle de gpi découle du succès et du taux d’adoption étonnamment rapide du service gpi depuis son lancement. Le service a déjà pris de l’ampleur, 49 parmi les 50 plus grandes banques mondiales l’utilisent. Grâce au soutien unanime du conseil d’administration de SWIFT, composé de représentants de toute la communauté SWIFT, ce choix devrait favoriser une adoption généralisée de gpi à l'échelle mondiale, de sorte que d’ici 2020, chaque banque du réseau soit en mesure d’offrir un service de transfert d’argent d’exécution le jour-même avec une traçabilité et une transparence totale tout au long de la chaîne de paiement.



Yawar Shah, Président de SWIFT, a déclaré : « Le service gpi a été conçu, développé et déployé en un temps record et commence déjà à transformer de manière radicale l’expérience client en matière de paiements transfrontaliers. Ce service, d’une envergure inégalée, est le seul à pouvoir assurer le transfert sécurisé de centaines de milliards de dollars dans le monde en quelques minutes, voire à peine quelques secondes. Le moment est venu d’accélérer l’adoption de gpi et de faire en sorte que le service soit disponible dans toutes les banques de notre réseau. C’est la raison pour laquelle le conseil d’administration s’est prononcé en faveur d'un déploiement de gpi à l'échelle du réseau entier. »



Luc Meurant, directeur marketing de SWIFT, a commenté : « Avec gpi, nous déployons un programme mondial ambitieux qui englobe toutes les banques, devises et canaux d’accès au réseau, afin de garantir une adoption totale du service d’ici 2020. En accélérant l’adoption de gpi et en étendant l’accès à ses fonctions considérablement améliorées, cette initiative devrait être décisive pour notre secteur et pour ses utilisateurs finaux. »



Pour accompagner les utilisateurs les plus petits ou occasionnels, qui représentent au total un faible pourcentage des paiements transfrontaliers, SWIFT mettra à leur disposition un service gpi de base, permettant aux banques concernées par ce dispositif de bénéficier d’un traitement gpi complet tout au long de la chaîne de paiement.



Lancé début 2017, gpi représente déjà 25 % du trafic des paiements transfrontaliers effectués via SWIFT. Plus de 100 Mds USD de paiements en messages SWIFT gpi sont envoyés chaque jour, permettant un règlement en quelques minutes, voire en quelques secondes, sur le compte des bénéficiaires.



Depuis son lancement, SWIFT gpi connaît un taux d’adoption rapide, puisqu’il est aujourd'hui utilisé par plus de 180 banques. L’adoption rapide et généralisée de SWIFT gpi sont dictées par la demande des clients finaux, en quête d'un service de paiement transfrontalier plus rapide, plus transparent, doté d'une plus grande prévisibilité et assorti d’informations de paiement plus précises.



Aujourd’hui, près de 50 % des paiements gpi sont exécutés et crédités sur les comptes bénéficiaires en moins de 30 minutes, ce qui permet aux banques d’offrir à leurs clients un service beaucoup plus efficace. A ce jour, 35 millions de paiements gpi ont été traités, et des centaines de milliers de paiements ont été envoyés au travers de 450 corridors entre différents pays, dans plus de 100 devises. Dans les principaux corridors, comme celui entre les États-Unis et la Chine, gpi représente déjà plus de 50 % du trafic des paiements.



A propos de gpi



Le lancement de SWIFT gpi, la nouvelle innovation de SWIFT en matière de paiements internationaux, constitue l’évolution la plus marquante dans le domaine des paiements transfrontaliers de ces 30 dernières années, et devrait devenir le nouveau standard du secteur. SWIFT gpi améliore sensiblement l’expérience client en matière de paiements transfrontaliers en augmentant leur rapidité, en renforçant leur transparence et en assurant un suivi de bout en bout. Des centaines de milliers de paiements transfrontaliers sont désormais envoyés à l’aide du nouveau standard gpi et les paiements sont réalisés rapidement, de quelques minutes à quelques secondes.



SWIFT gpi permet aux entreprises de bénéficier d'un service de paiement amélioré, en particulier :

• une utilisation plus rapide, le jour même, des fonds dans le même fuseau horaire que celui du membre gpi recevant le paiement

• une transparence accrue

• un suivi de bout en bout des paiements

• le transfert des données exactes relatives à l’envoi des fonds



SWIFT gpi a décidé d’instaurer un dialogue avec les communautés du secteur bancaire et des fintechs pour encourager l’innovation dans le domaine des paiements transfrontaliers et la réduction des coûts de back-office. Depuis son lancement en janvier 2017, gpi a considérablement amélioré l’expérience des entreprises en matière de paiements transfrontaliers, grâce à l’établissement de 350 corridors entre pays. Le service gpi propose notamment des règles métiers renforcées et une base de données en ligne permettant d’assurer un suivi sécurisé, via des API. Grâce à SWIFT gpi, les entreprises peuvent renforcer leur activité à l’international, améliorer leurs relations avec leurs fournisseurs et optimiser la gestion de leur trésorerie. Près de 50 % des paiements réalisés avec le service SWIFT gpi sont crédités aux bénéficiaires finaux en 30 minutes, et presque 100 % en 24 heures. Les paiements prenant plus de temps exigent des conversions complexes de taux de change, des contrôles de conformité ou des autorisations réglementaires.

En plus des 160 institutions financières ayant déjà adopté gpi, plus de 55 infrastructures de paiement échangent déjà des paiements gpi et permettent un échange et un suivi de données à l’échelle domestique. Ces infrastructures ont un rôle majeur à jouer dans le cadre du suivi de but en bout des paiements transfrontaliers car ce sont elles qui compensent les paiements internationaux dès leur arrivée dans les pays de destination.



A propos de SWIFT



SWIFT est une coopérative mondiale détenue par ses membres et le leader mondial des services de messagerie financière sécurisée. Nous offrons à notre communauté d’utilisateurs une plateforme de messagerie et des standards de communication, ainsi que des produits et des services facilitant l’accès et l’intégration, l’identification, l’analyse et la conformité à la réglementation.

Notre plateforme, nos produits et nos services de messagerie connectent plus de 11 000 établissements bancaires et sociétés de courtage, infrastructures de marché et entreprises dans plus de 200 pays et territoires. SWIFT ne détient aucun fonds ni ne gère aucun compte pour ses clients, mais nous donnons la possibilité à notre communauté mondiale d’utilisateurs de communiquer de manière sécurisée et d’échanger des messages financiers standardisés de manière fiable. Nous contribuons donc à la fluidité des flux financiers internationaux et locaux, ainsi qu’aux échanges commerciaux dans le monde entier.

En tant que partenaire de confiance, nous visons en permanence l’excellence opérationnelle, nous aidons notre communauté à lutter contre les cybermenaces et cherchons constamment des moyens innovants pour réduire les coûts, atténuer les risques et éliminer les inefficiences opérationnelles. Nos produits et nos services répondent à tous les besoins de notre communauté en matière d’accès et d'intégration, de veille économique, de données de référence et de conformité à la réglementation sur la criminalité financière. SWIFT fait également le lien entre les échelons mondiaux, régionaux et locaux de la communauté financière pour établir des pratiques de marché, définir des standards et débattre d’enjeux ou de sujets de préoccupation communs. Compte tenu de son plan stratégique quinquennal, baptisé SWIFT2020, SWIFT se doit de continuer à investir dans la sécurité, la fiabilité et la croissance de sa plateforme de messagerie, tout en mettant en œuvre les moyens nécessaires pour renforcer ses services existants et proposer de nouvelles solutions innovantes.

Le dispositif international de SWIFT, dont le siège social est en Belgique, en matière de gouvernance et de contrôle renforce la neutralité de son statut de coopérative internationale. Grâce à ses implantations à travers le monde, SWIFT est présent dans tous les grands centres financiers.