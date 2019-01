STCPartners/Andersen Tax & Legal conseille Club Holnest à l'occasion de la seconde levée de fonds de 1,2 millions d’euros d'Addworking.

Fondé en 2018, Club Holnest est un club paritaire, métiers et intergénérationnel, destiné à financer et à accompagner les entrepreneurs et les entreprises innovantes principalement dans le secteur du digital (BtoB ou BtoBtoC).



AddWorking (http://www.addworking.com) fondée en 2016, propose une solution novatrice visant à simplifier la gestion de la chaîne de sous-traitance de l’entreprise en s’appuyant sur la digitalisation et l’automatisation des flux (administratifs, contractuels, commandes et paiements), mais aussi sur la sécurisation de la relation de l’entreprise avec ses ressources externes via un monitoring constant des risques juridiques. La start-up réalise ainsi sa seconde levée de fonds dans le but d’accélérer sa croissance.



STCPartners/Andersen Tax & Legal accompagnait Club Holnest pour cette opération avec Frédéric Bucher, avocat associé, et Alban Vaqué d’Anla, avocat.



A propos de STCPARTNERS / Andersen Tax & Legal

STCPARTNERS est un cabinet d'avocats membre d’Andersen Tax & Legal, spécialiste du conseil juridique et fiscal au capital privé, regroupant une cinquantaine d'avocats parmi les plus réputés dans leur domaine.

STCPARTNERS défend quotidiennement les intérêts des entrepreneurs, dirigeants, actionnaires et investisseurs privés et les accompagne dans la conception et la réalisation de leurs opérations structurantes, qu’elles soient transactionnelles, organisationnelles ou d’ordre patrimonial.

STCPARTNERS est classé "Incontournable" au Classement des meilleurs cabinets d'avocats spécialisés en Fiscalité du Patrimoine, guide Décideurs Gestion de Patrimoine et Gestion d'Actifs.

STCPARTNERS possède aussi un fort savoir-faire dans l’accompagnement des groupes familiaux et des PME de taille importante ainsi qu’une expertise fiscale intégrée en matière de Private Equity, comme l’atteste le Guide Legal 500 Paris.

