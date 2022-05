SERIE A : Kaliz lève 20M€ pour accélérer sa stratégie de croissance organique et externe Kaliz, néo-agence française spécialisée dans la gestion locative et la gestion de patrimoine immobilier résidentiel, annonce avoir bouclé une levée de fonds de 20 millions d’euros souscrite principalement par ASSU 2000 Participations, la holding de tête du Groupe VILAVI (anciennement Groupe ASSU 2000) fondé par Jacques Bouthier, courtier expert en assurance et en crédit auprès des particuliers.

Cette opération va permettre à Kaliz :



• D’accélérer son rythme de croissance au cours des prochains mois (plus de 150% en 2021 avec un rythme d’acquisition de plus de 200 nouveaux lots par mois) ;

• D’accompagner toujours plus de propriétaires (Près de 500 millions d’euros de biens immobiliers gérés en seulement 2 ans et plus de 20 millions de loyers perçus) ;

• D’intensifier son maillage géographique (présence dans les 16 plus grandes villes de France et un réseau constitué de 4000 artisans partenaires) ;

• De continuer à investir dans le développement de sa plateforme technologique unique permettant de faciliter la mise en location et la gestion administrative et comptable ;

• De recruter 50 nouveaux collaborateurs dès 2022 à Paris, Toulouse et en région.



Dans un marché très dynamique mais fortement atomisé, les fonds levés par Kaliz lui permettront également de disposer des moyens nécessaires à la réalisation d’acquisitions ciblées pour accroitre son volume de clients et s’imposer en tant que proptech leader de la gestion locative en France.



Par ailleurs, Kaliz va s’appuyer sur le savoir-faire du groupe VILAVI pour construire des nouveaux produits d’assurance en faveur des propriétaires-bailleurs afin de sécuriser la rentabilité et la valeur de leur patrimoine.



Un marché qui souffre d’insatisfaction chronique



Si l’investissement locatif figure parmi les placements préférés des Français, il est également source d’insatisfaction chronique. Ainsi 61% des propriétaires dont la gestion locative est assurée par une agence immobilière ou un administrateur de biens se déclarent insatisfaits pour des raisons de réactivité, de transparence, ou de manque de digitalisation (source : baromètre CLCV)). Quant aux propriétaires qui gèrent eux-mêmes leurs biens, près d’un sur deux estime que l’auto-gestion est devenue trop complexe et nécessite une véritable expertise technique, légale, fiscale et comptable.



C’est pour répondre à cet enjeu que Kaliz a été lancé en mars 2020 par Olivier Duverdier et Jérémy Girard.



Simplifier la gestion locative pour les particuliers, et ouvrir les portes pour les professionnels

Kaliz est une start-up qui simplifie et optimise la gestion locative au quotidien pour le compte des propriétaires-bailleurs sur tout type de biens et adaptable à toutes les situations des propriétaires (SCI, détention en propre, indivisions, collocations etc…).



De la mise en location à la gestion comptable en passant par le règlement des sinistres, Kaliz associe des technologies de machine learning et d’automatisation développées en propre à un service clients composé d’experts de l’immobilier pour aider ses clients à gérer leurs biens de bout en bout et à optimiser leur patrimoine immobilier.



Grâce à une interface de suivi en ligne capable de faciliter et d’uniformiser la gestion de plusieurs biens à la fois, Kaliz propose une visibilité complète sur le parc du propriétaire (comptabilité, recherche du locataire, indicateurs de performance financière…).



En plus du marché BtC, la start-up a récemment déployé avec succès ses services en BtBtC. Qu’il s’agisse d’agences immobilières, de réseaux de mandataires, de CGP, d’administrateurs de biens ou de courtiers en crédit immobilier… Kaliz permet aux professionnels de l’immobilier et de la gestion de patrimoine d’adresser le marché de la gestion locative et profiter ainsi d’une nouvelle source de revenus tout en fidélisant leurs clients.



Un rythme de croissance très soutenu depuis sa création



Fort d’une proposition de valeur complète, d’une couverture nationale totale (présence dans plus de 100 villes en France autour des 16 premières métropoles) et d’une capacité unique à adresser le marché de la gestion locative à la fois de manière directe et indirecte, Kaliz enregistre une très forte croissance d’activité depuis sa création.



La PropTech gère aujourd’hui plus de 2700 lots pour le compte de près de 800 propriétaires partout en France. Elle prévoit de dépasser le seuil des 4 000 lots d’ici décembre 2022, soit un rythme d’acquisition de plus de 200 nouveaux lots par mois.

En outre, Kaliz mène actuellement des discussions avancées avec une dizaine de grands acteurs des secteurs de la banque et de l’immobilier pour augmenter encore plus ce rythme d’acquisitions.



Accélérer la croissance organique, enclencher la croissance externe



Aujourd’hui Kaliz annonce avoir réalisé l’une des plus importantes levées du secteur de la Proptech en Série A. La start-up vient en effet de finaliser une levée de fonds de 20 millions d’euros souscrite principalement par ASSU 2000 Participations, la holding de tête du Groupe VILAVI (anciennement Groupe ASSU 2000) fondé par Jacques Bouthier, courtier expert en assurance et en crédit auprès des particuliers.



Grâce à cette opération, Kaliz dispose désormais des moyens nécessaires pour s’imposer en tant que proptech leader du segment de la gestion locative en France.

Pour ce faire, Kaliz prévoit d’intensifier ses actions marketing et commerciales en BtoBtoC pour devenir la plateforme incontournable de gestion locative auprès des professionnels de l’immobilier et de la gestion de patrimoine. Les fonds levés permettront également à Kaliz de poursuivre les investissements dans sa technologie en plaçant toujours davantage l’expérience client au cœur de son service grâce à une gestion opérationnelle sans couture et une transparence maximale.



Pour soutenir ces actions, Kaliz, prévoit de tripler la taille de son équipe. La proptech qui compte aujourd’hui près de 33 collaborateurs lancera ainsi prochainement un plan de recrutement visant à accueillir 50 nouveaux collaborateurs au cours de l’année 2022.



Enfin, outre le financement de son développement organique, cette opération donnera également à Kaliz la possibilité de mener à bien un plan de croissance externe. Dans un secteur atomisé mais très dynamique, la société veut en effet pouvoir saisir des opportunités d’acquisitions ciblées lui permettant d’acquérir de nouveaux portefeuilles de clients.



Olivier Duverdier, cofondateur et CEO de Kaliz, déclare : « Avec cette levée, nous allons pouvoir faire grandir notre marque ainsi que nos équipes. Nous sommes déjà leaders des agences de gestion locatives en ligne, et nous allons pouvoir aller plus loin et poursuivre notre mission : rendre la gestion des biens immobiliers simple, transparente, performante et aider les propriétaires bailleurs dans l’optimisation de la rentabilité de leurs biens dans un environnement règlementaire et fiscal de plus en plus complexe »



Jérémy Girard, cofondateur de Kaliz, ajoute : "Cette levée va nous permettre d’accélérer notre déploiement auprès d’agences traditionnelles de transaction et de cabinets de gestion de patrimoine, en leur proposant un système à la carte en fonction de leur besoin. Nous faisons partie des rares acteurs à proposer une telle plateforme associée à des experts physiques.



Jacques Bouthier fondateur du Groupe VILAVI conclut : « Kaliz adresse un marché qui pèse plusieurs milliards d’euros rien qu’en France et y apporte une solution simple, innovante et adaptée à toutes les cibles directes ou indirectes de ce marché. C’est cette forte scalabilité de la solution qui nous a séduits, ainsi que le dynamisme des fondateurs et la capacité d’exécution de l’équipe qui signe d’ores et déjà une belle performance après seulement 2 ans d’existence. »



A propos de Kaliz

Lancée en mars 2020 par Olivier Duverdier et Jeremy Girard, Kaliz est une Proptech spécialisée dans la gestion locative. Poussé par l’ambition de créer un service de gestion réactif et transparent dans un marché vieillissant. Kaliz a su construire une équipe de 38 personnes à Paris et Toulouse et a développé un portefeuille de 2700 lots dans plus de 100 villes de France à l'aide de 4000 partenaires sur le territoire.

Son board comprend des grands noms du marché immobilier tels que François DAVY (Ancien président de Foncia), Olivier DALIGAULT (Directeur Général Délégué de MeilleursAgents.com) et Ludovic HUZIEUX (cofondateur et Président du courtier en crédit immobilier Artémis Courtage).



Kaliz a développé ses propres outils technologiques afin de simplifier la gestion locative des propriétaires :

- automatisation des process

- indicateurs de perfomance financière du parc locatif

- suivi des actions encours (résolution de sinistres, recherche de locataires…



Kaliz a procédé à une levée de fonds de 2,3 millions d'euros en septembre 2020 auprès d’une quinzaine de Business Angels (François Davy et Olivier Lignon (ex Foncia), Benoit Charles-Lavauzelles et Fabrice Bernhard (Theodo), Nadra Moussalem (Colony Capital), Nick Hernandez (360 Learning), Ludovic Huzieux et Mathieu Prevost (Artemis Courtage), Aymeric Marraud des Grottes (Raise)…

www.kaliz.fr



A propos du Groupe VILAVI

Créé en 1975 pour rendre accessibles à celles et ceux qui en ont été exclus des solutions d’assurance, VILAVI (anciennement Groupe ASSU 2000), est composé de 11 marques spécialisées dans le courtage en assurance et en crédit et dans la gestion de patrimoine (Assu 2000, Euroassurance, Assuréo, Maxance, l’assureur crédit.com, profirst, Vousfinancer, abcourtage, créditmarket.fr, Brookeo, Cheval Blanc Patrimoine). Fort de 1 800 collaborateurs et 163 millions d’euros de chiffre d’affaires, VILAVI est le premier courtier expert en assurance et en crédit dédié aux particuliers en France. Sa mission : rendre accessibles à toutes et à tous des solutions efficaces et responsables pour protéger le quotidien et faire des projets de vie en toute sérénité.

www.vilavi.fr



