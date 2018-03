SCPI : un investissement immobilier radieux

La SCPI est une Société Civile de Placement immobilier qui permet aux investisseurs de faire un placement alternatif. Elle constitue un bon moyen pour épargner. Ce placement permet aux investisseurs de jouir de nombreux avantages par rapport à l’investissement en direct effectué. Avec l’épargne immobilière Corum , vous pouvez bénéficier des multiples avantages qu’offre une Société Civile de Placement Immobilier.Une société civile de placement immobilier confie la gestion aux professionnels qui sont agréés par l’autorité des marchés financiers. Cette société gère dans la transparence et met en place des documents financiers et administratifs qui sont remis en cours d’année ou à la fin aux différents associés. Ces derniers ont la charge et la responsabilité de faire une optimisation des taux d’occupation des différents biens immobiliers.Cela permet de dire qu’une telle société ne gère pas seulement un bien dans le cas général, mais plusieurs biens. Elle apporte une tranquillité dans la gestion de vos biens et donne une solidité à vos épargnes. Elle mutualise les différents risques entre les actifs et les investisseurs. Lorsque la SCPI est présente dans plusieurs régions et secteurs, on peut parler des classes d’actifs. Le risque n’est pas seulement évalué en fonction d’un locataire qui verse son loyer, mais il est plutôt évalué sur plusieurs locataires. La société civile de placement immobilier par rapport à l’investissement en direct donne un meilleur rendement aux contrats d’assurance vie et aux livrets d’épargne . En 2016, le rendement net moyen était de 4,64 % et va frôler les 5 % un peu plus tard.Pour l’immobilier locatif classique, le rendement net moyen varie en fonction de la tranche marginale d’imposition de votre épargne. Avec une société civile de placement immobilier, vous pouvez également bénéficier des avantages fiscaux. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’investissement locatif direct rendez-vous ici Vous n’êtes pas sans savoir que l’investissement locatif engendre parfois plusieurs frais. Il y a le coût d’acquisition qui est associé à certains frais, les charges locatives non récupérables, l’assurance des loyers impayés, l’assurance propriétaire, les impôts fonciers, les travaux de copropriété, la remise en état, etc. ce sont des frais qui sont déductibles par le mécanisme du déficit foncier, mais réalisée d’avance, la trésorerie correspondante n’est pas une réalité.Lorsque vous investissez dans une société civile de placement immobilier, vous n’aurez pas de frais cachés à payer. Votre montant d’investissement au départ prend déjà en compte les frais éventuels qui seront souscrits.Ce qui est bon à savoir dans un tel investissement, c’est que votre gestionnaire professionnel vous prélèvera des frais de gestion qui représente 1 % du rendement que vous obtenez. Il n’y a plus d’autres frais supplémentaires à payer. Découvrez les opportunités que la SCPI offre aux investisseurs.L’investissement immobilier grâce à la SCPI, bénéficie d’une absence de surprise au niveau des frais. La société civile de placement immobilier apporte la tranquillité et la simplicité de gestion. Elle représente également un accès moins élevé pour l’investissement immobilier.Lorsque vous investissez dans l’immobilier grâce à la société civile de placement immobilier, vous bénéficiez d’une sécurité impressionnante et d’une rentabilité immobilière considérable, car la gestion des biens est confiée à Corum, une société de gestion qui dispose de professionnels ayant une expertise avérée. La société civile de placement immobilier vous permet de diversifier et de valoriser votre patrimoine. Elle est une bonne alternative à l’investissement en direct. Elle vous permet également d’effectuer un placement hors bourse avec peu d’argent.La société civile de placement immobilier est une société remarquable qui vous permet de faire un placement à long terme et de bénéficier de nombreux avantages qui vous permettront de faire des économies et de bien préparer votre retraite. Elle est une véritable source de rendement pour tout investisseur.