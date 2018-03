Ronan Gervez, Directeur Général Adjoint d’eDocGroup

eDocGroup est un éditeur Français, créé en 2009, membre de la FNTC, et spécialisé dans les solutions de dématérialisation à valeur probatoire, afin de simplifier et sécuriser les échanges de documents électroniques.

Acteur du marché de la dématérialisation, eDocGroup se démarque par son expertise, par l'agilité de ses équipes et par la complétude de ses offres. Les investissements R&D et l’industrialisation de ses solutions technologiques ont permis à eDocGroup de rejoindre le cercle restreint des éditeurs certifiés NF Logiciel Composant coffre-fort numérique (AFNOR Certification NF203 CCFN).



Nos solutions s’adaptent aux entreprises et couvrent les domaines fonctionnels suivants : coffre-fort numérique certifié, signature et parapheur électroniques, lettre recommandée électronique, collecteurs de documents, dématérialisation de factures et guichet Chorus Pro.



L’offre eDocGroup se développe autour de deux axes principaux :

- DeskRH, la solution de dématérialisation RH permettant la distribution des bulletins de salaire, la signature des contrats de travail, des avenants, des entretiens et bilans annuels via un parapheur électronique (raccordé au CPA – Compte Personnel d’Activité)

- DeskDAF, la solution de dématérialisation des factures permettant la collecte des factures fournisseurs, l’envoi des factures clients et le suivi des factures envoyées à l’Etat via le Guichet Chorus élaboré par nos équipes techniques.

Nous avons des solutions plus spécifiques pour les métiers tels que : les experts comptables, les bailleurs sociaux…



A quelles entreprises vous adressez-vous ? Quels sont vos marchés ?



Nous nous adressons à toutes les entreprises qui, dans leur démarche de transformation digitale, recherchent des solutions de dématérialisation à la fois pérennes et à valeur probatoire.

Nous proposons des solutions intuitives, opérationnelles et adaptables pour répondre aux enjeux stratégiques du client.



Nous avons un marché porteur et couvrons de nombreux secteurs d’activité tels que : la distribution et l’agro-alimentaire, l’industrie et les services, les professions réglementées et le service public.

Parmi nos références, nous comptons : Leclerc, Conforama, Cogedis, Grant Thorton, Nantes Métropole, Groupe Asten, Otteo...

A l’heure actuelle, nous avons plus de 220 000 utilisateurs, et 135 000 coffres-forts électroniques ouverts.



Quels sont les bénéfices de la dématérialisation pour l’entreprise ?



Ils sont nombreux :

En tout premier lieu, la réduction des coûts est un des facteurs les plus probants : dématérialiser un document permet de réduire les coûts d’édition, mais aussi de supprimer ceux liés au traitement manuel et aux frais d’affranchissement.

La dématérialisation permet également de valoriser l’information et d’optimiser son traitement. Elle simplifie l’accès à la consultation et à la recherche de documents. Elle offre en outre une assurance de conformité.

Un autre atout : les documents dématérialisés sont traités et transmis plus rapidement.

La dématérialisation permet donc à la fois de fiabiliser et accélérer les process internes de l’entreprise, tout en réduisant le temps et le coût de traitement des documents.

De plus, avec la solution Desk RH, la dématérialisation offre à l’entreprise des bénéfices organisationnels et financiers et apporte une valeur ajoutée pour ses collaborateurs.

En effet, la dématérialisation permet de digitaliser l’ensemble des documents de l’entreprise, de réduire les coûts de gestion administrative, de respecter la règlementation en vigueur, de développer sa marque employeur.



Sans oublier un autre bénéfice très important : la démarche RSE.

La dématérialisation contribue en effet au respect de l’environnement. eDocGroup propose notamment à ses clients d’un programme vertueux pour favoriser les pratiques éco-responsables de l’entreprise.



La dématérialisation profite également aux collaborateurs. Quels sont les avantages pour eux ?



La dématérialisation du bulletin de paie apporte des avantages intéressants pour les salariés.

En effet, lorsqu’une entreprise met en place un projet de dématérialisation, le collaborateur bénéficie de services innovants. Le collaborateur reçoit ses bulletins de paies et ses documents RH dans son coffre-fort numérique personnel et dispose de multiples services gratuits, notamment la capacité d’y protéger ses propres documents, de collecter ses propres factures (énergie, téléphone, e-commerce…) ou encore de bénéficier du raccordement CPA (Compte Personnel d’Activité). Ce lien CPA permet à chaque salarié de suivre sa carrière, ses droits à la formation et de sécuriser son parcours professionnel conformément aux nouvelles réformes gouvernementales.



Le service est entièrement gratuit pour les collaborateurs et offre également une conservation sécurisée des bulletins de paie.

Ceux-ci sont archivés électroniquement et les salariés en ont une conservation intacte en cas de déménagement ou si le domicile subit un sinistre. De plus, l’original est toujours à disposition pour toutes les démarches administratives avec des éléments de preuves.

Un autre avantage : les bulletins sont protégés et sécurisés dans un coffre-fort électronique pendant 50 ans. Ils sont accessibles à vie, 24H/24 7j/7 et à distance.



Quels sont les particularités et les atouts de votre offre ?



Toutes les solutions que nous mettons en œuvre, en plus d’être pérennes et réversibles, sont certifiées et conformes à la législation, aux normes et autres recommandations.



Notre fort ADN technologique nous différencie sur le marché. En effet, nous sommes un des seuls acteurs à développer en interne toutes les briques technologiques qui composent les socles de nos solutions fonctionnelles. Cette dynamique nous permet d’apporter une forte complétude de nos offres et conforte nos clients sur notre capacité à innover et faire évoluer les services.



ouvez-vous nous parler de vos actualités ?



Elles sont importantes.

Nous avons annoncé récemment notre offre Desk RH, qui est destinée à accompagner les entreprises dans la digitalisation de leurs processus RH et la distribution sécurisée des bulletins de salaires. L’interface a été entièrement conçue par notre équipe technique, elle constitue une plateforme ergonomique, simple à utiliser et propose des fonctionnalités qui répondent aux enjeux métiers des services RH. Des démonstrations de Desk RH pourront être effectuées lors du Salon Solutions RH qui se tient à Paris Expo, Porte de Versailles du 20 au 22 Mars 2018 (stand D3).



Nous avons également présenté le mois dernier notre offre Guichet Chorus permettant d’automatiser et de garantir la traçabilité des échanges de factures avec la plateforme Chorus Pro de l’Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat (AIFE).



Nous venons par ailleurs d’annoncer un partenariat avec e-btp pour la mise en place d’un projet complet de dématérialisation, incluant les processus RH et les documents contractuels. e-btp est un portail de services destiné aux entreprises de Bâtiment et de Travaux Publics .

Ce partenariat nous apporte une nouvelle référence dans le secteur du Bâtiment et de la Construction, qui a des enjeux importants en termes de transformation digitale.

En conclusion, nous avons de belles perspectives de croissance et de développement.





Ronan Gervez, merci d'avoir répondu à nos questions et rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de Finyear.