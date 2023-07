Accueil Envoyer Imprimer Partager REGATE annonce 3 nominations à des postes stratégiques REGATE, plateforme de gestion financière et comptable dédiée aux TPE/PME et aux cabinets d’expertise comptable, annonce ce jour les nominations de trois nouveaux collaborateurs : Thibault DEGROOTE au poste de Directeur des Partenariats ; François FANUEL, VP of Engineering ; Sanziana GHEORGHUI, Country Manager Espagne. Des créations de postes qui accompagnent l’ambition de l’entreprise de devenir le leader européen de la gestion financière. Afin d’accélérer sa croissance sur 2023, Regate est à la recherche de 13 nouveaux talents, notamment sur des postes de Développeurs, en Vente et au Marketing. Ils auront vocation à rejoindre les équipes de ces trois nouvelles recrues. A vos CV



Fort d’une expérience de plus de 10 ans en tant que Head of Product Marketing, en Développement stratégique et en tant que consultant au sein de

start-ups tech dans le secteur de la santé (Mon Docteur, Doctolib) et de la Fintech (Pennylane, UpFlow), Thibault DEGROOTE (40 ans) a rejoint Regate en

avril 2023. Il a pour mission de nouer des partenariats à la fois commerciaux et techniques, afin de consolider l’écosystème de partenaires autour de la

plateforme Regate et de les développer via un réseau d’apporteurs d’affaires. Son objectif : nouer 5 partenariats stratégiques côté intégration produit d’ici la fin de l’année, principalement avec des logiciels de paie et étendre son réseau de partenaires business pour accroître le nombre de revendeurs.



François FANUEL, VP of Engineering

Expert de la Tech, François FANUEL (42 ans) a près de 20 ans d’expérience dans le secteur de la cybersécurité et le développement de plateforme SaaS. Il a fait ses armes chez Pixmania, Hermès et Cloudwatt, avant de rejoindre Criteo et Mailjet comme SRE Lead, où il rencontre Alexis Renard et Laura Pallier, les cofondateurs de Regate, et rejoint l’entreprise en juin 2023 après une expérience chez Payfit et Aircall. Il rejoint l’équipe Tech pour se concentrer sur les aspects d’architecture technique du produit afin d’assurer la performance, la sécurité et la résilience de la plateforme, en étroite collaboration avec le CTO de Regate. Sa nomination vient soutenir la volonté de Regate de devenir plateforme PDP dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. L’objectif est ainsi de se prémunir contre les risques cyber et d’optimiser l’infrastructure globale pour apporter une meilleure expérience aux utilisateurs finaux.



Sanziana GHEORGHIU, Country Manager Espagne

Spécialisée depuis 7 ans dans la Fintech espagnole, notamment l’open banking et les paiements électroniques, Sanziana GHEORGHIU (35 ans) a rejoint Regate en avril 2023. Implantée à Barcelone, son rôle est de déployer Regate et sa solution sur le marché espagnol en nouant, notamment, des partenariats avec des logiciels de production comptable leaders sur le marché. Pour cela, le rôle des équipes sera dans un premier temps d’adapter l’offre aux spécificités locales, et trouver des premiers clients. Le recrutement de 10 personnes sur place est ainsi prévu, principalement en Relation client, Marketing et Ventes.



À propos de Regate

Regate, créée en 2020 par Laura Pallier et Alexis Renard, est une plateforme SaaS qui centralise la gestion financière et comptable sur un point d’entrée unique. Via une plateforme complète, Regate permet aux équipes Finance des TPE-PME et à leurs experts-comptables de piloter et d’automatiser leurs activités quotidiennes. Directement intégrée aux logiciels de comptabilité, elle nourrit un double objectif : rendre l’ensemble des traitements comptables plus simples, plus rapides et plus fiables, et permettre ainsi aux directions administratives et financières, comme aux experts-comptables, de se concentrer sur leur coeur de métier : le pilotage en temps réel et l’analyse financière.

Forte d’une levée de fonds de 20 millions d’euros réalisée en 2022 auprès de Valar Ventures et 360 Capital, l’entreprise entend désormais poursuivre sa croissance en France et en Europe. Regate est actuellement constituée d’une équipe de 150 collaborateurs.

REGATE





