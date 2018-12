RAISE Ventures annonce aujourd’hui la réalisation de deux nouveaux investissements : BERGAMOTTE et EARLY METRICS

BERGAMOTTE ouvre son capital à RAISE Ventures



Créée fin 2015 par Romain Raffard et Loïc Reperant, Bergamotte est un service premium de livraison de fleurs et de plantes en moins de 2h à Paris et dès le lendemain en province. La société s’est différenciée grâce à la création d’une marque forte et d’un service de grande qualité. L’arrivée de RAISE Ventures, seul nouvel actionnaire aux côtés des investisseurs historiques, 360 Capital Partners et XAnge, va permettre à Bergamotte de déployer sa stratégie à l’international et d’accélérer son développement sur le segment des plantes.



EARLY METRICS s’entoure de RAISE Ventures, de Pléiade Investissement, de CF Partners et de Fimalac

Créée en 2014 par Antoine Baschiera et Sébastien Paillet, Early Metrics se positionne comme la première agence de notation des startups. La société évalue le potentiel des startups à travers une cinquantaine de critères portant à la fois sur la qualité du management, le projet, la technologie et l’écosystème de la startup. 2 400 sociétés européennes et internationales ont ainsi déjà été notées par Early Metrics pour le compte de 280 clients, grands groupes et investisseurs privées et institutionnels. Aujourd’hui présente à Londres, Paris, Berlin et Tel Aviv, la société ambitionne de devenir le leader mondial de la notation des startups. Early Metrics est accompagné par le Fonds de dotation RAISESHERPAS et plus particulièrement par Gonzague de Blignières depuis 2015. L’entrée au capital de RAISE Ventures va lui permettre de déployer sa stratégie à l’international notamment sur l’Asie et l’Amérique, mais également d’adresser de nouveaux segments de marché.



Alors que RAISE Ventures finalise sa levée de fonds, ces deux nouveaux investissements viennent renforcer le portefeuille, après Bird Office et Jabmo en septembre dernier.



Grâce à sa structure evergreen RAISE Ventures soutient les jeunes entreprises de croissance innovantes sur le long terme et les accompagne dans leur développement, notamment à l’international. Comme pour les autres structures de RAISE, les membres de l’équipe reversent 50% de leur intéressement sur les plus-values au profit du Fonds de dotation RAISESHERPAS.



Pierre-Edouard Berion et François Collet, Partners de RAISE Ventures commentent :

« L’activité soutenue de RAISE Ventures ces derniers mois reflète la bonne dynamique de notre stratégie d’investissement et notre puissance d’accompagnement grâce à l’écosystème de RAISE. Nous sommes heureux de pouvoir déjà construire, en parallèle de notre levée de fonds, des partenariats solides avec des entrepreneurs et des entreprises de qualité. Nous sommes fiers d’accompagner les équipes de Bergamotte et de Early Metrics dans leurs ambitieux projets de développement. »



Les équipes RAISE Ventures intervenues dans l’opération BERGAMOTTE

François Collet et Angélique Elizé.



Les équipes RAISE Ventures intervenues dans l’opération EARLY METRICS

Pierre-Edouard Berion et Marion Grégoire.



A Propos de RAISE

Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, le Groupe RAISE s’organise autour de quatre activités complémentaires : RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures et le Fonds de dotation RAISESHERPAS.

- RAISE Investissement, une société de capital développement de 410M€ ciblant les ETI à fort potentiel de croissance et prenant des participations comprises entre 10 et 50M€ ;

- RAISE REIM, une société de gestion de portefeuilles dédiée à l’immobilier, dont le premier véhicule est doté d’un capital de 211M€ ;

- RAISE Ventures, un véhicule d’investissement de 60M€ ciblant les startups innovantes, au sein duquel est intégré RAISE Media Investment, une société d’investissement en media ;

- Le Fonds de dotation RAISESHERPAS, une structure philanthropique dotée de plus de 20 M€ permettant d’accompagner, de financer et d’améliorer la visibilité des jeunes entreprises de croissance afin de les aider à bâtir des aventures pérennes.



Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque les équipes d’investissement donnent 50% de leur intéressement afin de financer le Fonds de dotation RAISESHERPAS. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, en mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les startups.

