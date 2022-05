RACINE Strasbourg annonce la nomination de Steeve BATOT en qualité d’Of Counsel

Âgé de 37 ans, Steeve BATOT intervient tant en conseil qu’en contentieux sur tous les aspects du droit public, notamment en matière de droit de la commande publique, droit de l’environnement et droit de l’énergie.



Titulaire d’un Doctorat en droit public, Steeve BATOT assiste une clientèle composée d’entreprises françaises et étrangères et intervient pour le compte de collectivités publiques (Etat, collectivités territoriales, établissements publics, sociétés d’économie mixte (SEM), etc.) sur l’ensemble du territoire métropolitain et en Outre-Mer.



Steeve BATOT travaillera en parfaite synergie avec les 7 associés du bureau strasbourgeois afin d’apporter aux clients une offre de service complète sur toutes les problématiques liées au droit public.



A propos de Racine :

RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit 240 avocats et juristes, répartis au sein de 7 bureaux : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles.

RACINE se caractérise par une approche « full service » en droit des affaires en conseil et contentieux.

Ses avocats, impliqués et pragmatiques, accompagnent les clients en leur apportant des solutions innovantes dans leur activité au quotidien, l’accompagnement des projets stratégiques et la gestion des crises. Ils s’attachent à la construction de relations de partenariats solides et durables avec les clients.

RACINE intervient pour des entreprises issues de différents secteurs de l’industrie et des services, des organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que des collectivités publiques.

Le cabinet a développé une expertise particulière des secteurs que sont le luxe, les médias, l’immobilier, l’agroalimentaire et la distribution.

RACINE est membre du réseau international d’avocats Multilaw, ainsi que d’OMNIA. Le cabinet entretient par ailleurs d’étroites relations avec de nombreux cabinets étrangers.

