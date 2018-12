Quelles priorités en 2019 pour les Directeurs Financiers ?

Acteur de la stratégie de croissance de l’entreprise, le Directeur Financier doit constamment s’adapter aux avancées technologiques et aux nouveaux modèles de croissance. Il fait également face à des défis de taille, notamment à l’évolution des compétences attendues, et à la maîtrise de nouveaux risques tels que la cybercriminalité.Parmi les tendances dégagées par l’étude, cinq enseignements sont à retenir :Au-delà des choix d’investissement, le Directeur Financier est aujourd’hui le conseiller incontournable de la Direction Générale en matière de stratégie de croissance. Ainsi, pour le budget 2019, 57% des Directeurs Financiers considèrent que la croissance sera majoritairement organique, axée sur le renouvellement de l’offre (31%) et sur la réorganisation des activités de l’entreprise (28%). Par ailleurs, 54% d’entre eux seront particulièrement attentifs à la maîtrise des coûts, tout en maintenant les investissements nécessaires à la mise en œuvre des innovations technologiques qui renforceront la compétitivité.« Depuis plus de 10 ans, le rôle du directeur financier s’est largement étoffé, il interagit davantage avec les opérationnels et participe aux décisions métiers et stratégiques. Il est aujourd’hui essentiel pour exploiter au mieux les données, savoir identifier les points additionnels de croissance, de productivité et de maîtrise des coûts. Il est devenu un véritable partenaire de la direction générale dans la définition et la mise en œuvre des stratégies de croissance » Maryse Lecutier, Associée PwC France, responsable des activités de Conseil pour les Directions FinancièresLe défi majeur pour les Directions Financières reste la production d’une information de pilotage de qualité, ciblée, pertinente, tournée vers l’anticipation, en temps réel et permettant des prises de décisions éclairées. Face à la prolifération des données, l’exploitation optimale des données de l’entreprise est jugée par 86% des Directeurs Financiers comme un enjeu crucial. Il s’agit de renforcer leur collaboration avec les métiers, et faire davantage le lien avec les objectifs stratégiques et opérationnels de l’entreprise. Par ailleurs, 61% des Directeurs Financiers estiment qu’ils y parviendront grâce à la digitalisation.La digitalisation permet d’aller beaucoup plus loin dans l’optimisation des processus financiers : rapidité, qualité, fiabilité et efficacité sont les principaux bénéfices attendus les plus souvent cités par les Directeurs Financiers.Le processus de pilotage de clôture est celui sur lequel les ambitions sont les plus fortes à horizon 3 ans. Pour les Grandes Entreprises (46%) et les ETI/PME (16%), la robotisation des activités transactionnelles est désormais une réalité.Les mutations observées sur le pilotage de la performance et la digitalisation des processus ont des impacts significatifs sur les compétences nécessaires au sein des Directions Financières pour les 3 prochaines années. Le développement des compétences managériales et de coordination transverse est clé pour 58% des Directeurs Financiers. Aussi, les compétences indispensables à l’exploitation des nouvelles technologies sont également très recherchées. Le développement de ces compétences en interne est privilégié par 76% des Directeurs Financiers. Cela passe notamment par de la mobilité interne dans les grandes entreprises, moins accessible chez les PME/ETI, qui privilégient la formation aux soft skills.« Le directeur financier est un acteur essentiel dans la lutte contre la cybercriminalité. C’est d’autant plus vrai pour les PME / ETI qu’elles n’ont bien souvent pas de stratégie en la matière » Bruno de Laigue, président de la DFCGLes transformations digitales induisent a fortiori de nouveaux risques liés à l’intégrité des données et la sécurisation des flux. Alors que 36% des grandes entreprises ont déjà investi dans des stratégies de prévention vis-à-vis des risques liés à la cybersécurité, seulement 11% des PME/ETI ont mis en place cette démarche préventive, malgré leur plus grande vulnérabilité.L’étude est disponible en ligne : www.pwc.fr/priorites-2019-directeur-financier.html