Quantonation - Charles Beigbeder, président d’Audacia

Pouvez-vous nous expliquer la genèse de Quantonation ?



Le fonds Quantonation a été lancé en mai 2018 avec une idée forte selon laquelle les technologies quantiques vont être à l’initiative d’une nouvelle révolution technologique. Après une première révolution qui a apporté le transistor, le disque dur et le laser, c’est-à-dire toute notre électronique moderne, nous sommes convaincus que les technologies quantiques vont être à l’origine d’applications concrètes qui auront très rapidement un impact majeur sur tous, individus comme entreprises et institutions. Les secteurs appelés à bénéficier de cet « avantage quantique » incluent entre autres la cybersécurité, le développement de médicaments, la finance et le manufacturing. L’intelligence artificielle est également destinée à être impactée par les technologies quantiques d’une manière significative. L’Europe, la Chine, les Etats-Unis, le Canada ou encore le Japon ont reconnu ces enjeux et décidé des financements qui se comptent en milliards dans la recherche sur ces sujets. Nous voulons ainsi favoriser l’émergence de champions tricolores des technologies quantiques et de la physique innovante.



Quel est le ticket moyen d’investissement ?



Quantonation vise des entrées au capital de start-ups en phase d’amorçage ou de premier tour de table (pré-série A et série A) pour des tickets unitaires allant de 250.000 euros à 2 millions d’euros en lead ou non suivant les projets, avec l’ambition d’accompagner aux tours suivants pour les sociétés les plus prometteuses. L’expertise scientifique et entrepreneuriale de l’équipe de Quantonation apportera une valeur stratégique à son investissement au-delà de l’apport financier. La gestion opérationnelle de Quantonation est en effet assurée par Audacia, notre structure créée en 2007. Le fonds en lui- même est dirigé par Christophe Jurczak, un des meilleurs experts internationaux dans le domaine. Des investisseurs institutionnels, industriels ainsi que de grands family offices européens devraient participer à ce fonds dont le lancement a été réalisé via ma holding personnelle Gravitation. Nous comptons lever et investir 40 millions d’euros en cinq ans dans 10 à 20 start-up, principalement européennes. En associant d’autres investisseurs, c’est plus de 120 millions d’euros qui seront investis dans ces sociétés à fort potentiel.



Combien de dossiers sont actuellement à l’étude ?



Pas moins de 100 dossiers ont déjà été étudiés par l’équipe de Quantonation qui a réalisé en novembre 2018, son premier investissement dans la société britannique Kets Quantum Security, une start-up issue de l’Université de Bristol et de son incubateur QTEC (Quantum Technology Enterprise Center). Une des technologies développées par Kets permet de fabriquer des puces capables de générer des nombres réellement aléatoires, un défi technologique qui s’avère essentiel dans le cryptage aujourd’hui. Un deuxième investissement a été finalisé en fin d’année dernière dans LightOn, une start up française qui développe une technologie performante et économe en énergie utilisant l’optique pour faire des calculs d’Intelligence Artificielle. Les premiers prototypes sont déjà hébergés en datacenter grâce à un partenariat avec OVH, leader Européen du cloud. Les retours clients indiquent des performances inédites sur une variété de tâches d’apprentissage automatique. La révolution quantique est bel et bien en marche !