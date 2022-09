Présentation de 2 tokens très intéressants qui font partie de jeux « Play-To-Earn »

Les jeux vidéo de type « Play-To-Earn » que nous souhaitons vous présenter ici sont des jeux très récents. Vous pouvez dès maintenant investir dans leurs tokens. Il est souvent plus avantageux d’investir dès le départ dans des projets avant qu’ils deviennent de réels succès. Cela permet souvent de gagner plus d’argent. Les jeux Play-To-Earn nouvelle génération utilisent la blockchain et les NFTs pour le fonctionnement de l’économie et de l’écosystème de leur jeu. C’est grâce à la blockchain que ces jeux d’un nouveau genre sont rendus possibles : ils peuvent vous permettre de gagner de l’argent simplement en jouant.De plus en plus de personnes parlent des jeux Play-To-Earn un peu partout sur internet. Ces jeux sont de plus nombreux, leurs qualités progressent constamment et de grosses entreprises, de l’univers du jeu vidéo commencent à se pencher très sérieusement sur le sujet. C’est par exemple le cas d’Ubisoft. Les joueurs sont très enthousiastes et sont de plus en plus nombreux. Cependant, le secteur a encore beaucoup de potentiel de développement. Certains projets seront amenés à se développer et à attirer des joueurs de plus en plus nombreux. Cela pourrait avoir pour effet de faire monter la valeur des crypto actifs présents sur ces jeux : tokens mais aussi NFTs.Faites tout de même très attention car cela dépendra beaucoup de la manière dont fonctionnent ces jeux, par exemple si vous achetez une arme dans un jeu qui est un NFT, mais que cette arme dans le futur sera complètement dépassée et inopérante dans le jeu, il est possible que cela soit un mauvais investissement (ou pas) même si elle est disponible en quantité limitée. Ce qu’il faut bien comprendre est que la valeur des crypto actifs dépend toujours de l’offre et la demande. Il peut y avoir beaucoup de raisons différentes qui font que les gens peuvent s’intéresser (ou non) à un NFT.Nous vous présentons ici des projets intéressants et sérieux avec un potentiel réel. Cependant, soyez bien conscient qu’il ne s’agit pas d’une recommandation d’investissement. Nous jugeons davantage la qualité des projets que de la possible rentabilité de tel ou tel investissement. A vous de juger sur le jeu quels sont les éléments qui pourront selon vous vous faire obtenir des profits. Si vous souhaitez investir dans des cryptomonnaies et des tokens, nous vous pouvez vous connecter maintenant à votre compte Bitcoin Profit app ou sur une autre plateforme que vous avez l’habitude d’utiliser comme Gemini ou Coinbase . Mais vous pouvez aussi essayer des jeux pour gagner de l’argent directement en jouant.Le jeu BitHotel est un jeu NFT qui a la particularité de ressembler énormément au jeu mythique Habbo. La grande différence avec Habbo c’est que l’économie du jeu BitHotel repose sur la blockchain. Cette monnaie a donc de la valeur à l’intérieur comme à l’extérieur du jeu ce qui rend le jeu bien plus intéressant. Dans le jeu, vous incarnez un personnage que vous créez vous-même et vous avez la possibilité de collecter des objets de tous types qui sont des NFT. Vous pouvez ensuite les exposer dans votre espace personnel qui est une chambre d’hôtel et dans différents mini-jeux dans lequel vous affrontez d’autres joueurs. Ces jeux vous permettent de gagner des cryptomonnaies en récompense. Il est ensuite possible de retirer ces cryptomonnaies sur votre portefeuille crypto et de les trader pour les convertir en d’autres cryptomonnaies ou en fiat money . Sur les jeux, vous pouvez aussi gagner des NFT comme des accessoires ou des meubles pour votre espace personnel que vous pouvez aussi revendre sur la marketplace du jeu. Sur le jeu, vous pouvez à tout moment échanger entre joueurs sur le chat, échanger, sociabiliser ou commercer. Le BTH est déjà disponible à la vente est possède une valeur d’environ 3 centimes de dollar.Ce projet que nous allons vous présenter n’est pas vraiment un jeu vidéo mais plutôt un métavers . Il s’agit d’un projet ambitieux qui cherche à faire de sa crypto monnaie la plus place forte du monde de la blockchain (objectif top 100 en termes de capitalisation boursière). Le projet Everdome a été créé par le même créateur que celui qui avait lancé le projet Metahero. Sa cryptomonnaie, le HERO possède une valeur de presque 5 centimes de dollars. L’objectif de Everdome est de devenir l’un des principaux métavers existants. Le projet Metahero a montré que les créateurs de ces projets sont très ambitieux, puisqu’ils ont créé de nombreuses infrastructures, informatiques et physiques, pour créer le métavers de demain. Le projet est de créer un métavers dans lequel nous aurons un avatar 3D qui nous représentera. Le lancement du token DOME s’est réalisé sur la plateforme Tenset et a été un grand succès. Un DOME a aujourd’hui une valeur d’environ 5 centimes, à l’image du HERO.