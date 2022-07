Comment fonctionne un NFT ? Les NFT ont acquis une immense popularité et se sont vendues à des millions de dollars, bien qu'il s'agisse d'un concept relativement nouveau.





Un NFT ou un jeton non fongible est un actif numérique unique représentant la propriété d'actifs physiques ou virtuels tels que des œuvres d'art, des clips vidéo, du contenu audio, des biens immobiliers et d'autres objets de collection. La création et l'émission des NFT se font sur la blockchain. Les propriétaires des actifs liés aux NFT peuvent également les vendre, mais ils ne peuvent pas servir de monnaie de transaction.



Cependant, il existe des marchés en ligne où les particuliers peuvent facilement acheter et vendre des NFT. Néanmoins, la première étape pour s'engager dans les NFTs est de savoir comment ils fonctionnent.



Comment fonctionnent les jetons non fongibles



Les développeurs de contenu, les artistes et autres créatifs créent et stockent les NFT sur la blockchain.



Bien que de nombreux réseaux de blockchain prennent en charge les jetons non fongibles, le réseau Ethereum en représente la majeure partie. Les NFT facilitent la vérification et le suivi de la propriété d'un actif puisque n'importe qui peut examiner la blockchain. Elle garantit également une confidentialité et une sécurité accrues, car les propriétaires peuvent rester pseudonymes.



Les jetons non fongibles peuvent représenter divers biens numériques, notamment des œuvres d'art, des photos ou des vidéos d'événements en direct et de musique. La tokenisation des actifs physiques donne à chaque actif un identifiant numérique unique qui peut également inclure la signature du propriétaire. Les données sont également validées sur la blockchain, ce qui rend pratiquement impossible la contrefaçon des NFT.



L'achat de NFT ne s'accompagne pas toujours de droits d'auteur ou de droits de licence, selon le NFT. Cela est similaire à l'achat d'une impression à tirage limité qui ne donne pas nécessairement à l'acheteur des droits exclusifs sur l'image. Toutefois, l'optique pourrait changer à l'avenir, à mesure que la technologie blockchain progresse.



Les applications courantes des NFT



Les jetons non fongibles ont de nombreuses applications dans le monde réel que vous devez également connaître pour comprendre leur fonctionnement. Voici les cas d'utilisation les plus courants des NFT.



Pièces de collection numériques



De nombreux artistes, développeurs de contenu et marques créent désormais différents types d'objets de collection numériques, notamment des œuvres d'art, de la musique et des vidéos, vendus à leur public et à leurs fans sur des places de marché ouvertes en ligne.



Billets d'événements



Plusieurs entreprises créent, distribuent et vendent désormais des billets d'événement en utilisant des NFT pour réduire les problèmes de vérification de la propriété et de l'authenticité et éliminer la fraude. Les billets d'événements basés sur les NFT offrent également des possibilités de collection après l'achat grâce à des expériences exclusives et des œuvres d'art numériques.



Engagement des clients



Certaines organisations et marques émettent également des NFT représentant des produits exclusifs, des expériences, des objets de collection ou des droits de vote pour le développement de futurs produits ou services. Cela leur permet de renforcer l'engagement auprès de leurs clients et de leurs fans.



Articles dans le jeu



Le jeu vidéo est devenu aujourd'hui un jardin clos, où les joueurs ne sont pas propriétaires des ressources. Les NFT permettent aux développeurs de jeux de créer et de vendre divers articles numériques que les joueurs peuvent facilement acheter en interne ou sur des marchés secondaires pour les utiliser sur plusieurs plateformes de jeu.



Accréditation



Les NFT permettent également de convertir sous forme numérique des documents d'identité tels que des certifications professionnelles ou des permis de conduire. Ces éléments sont ensuite stockés sur la blockchain, ce qui réduit les frictions liées à la preuve de leur authenticité. Cela élimine également les risques de contrefaçon de ces éléments.



Redevances



Les NFT facilitent également la création et l'expédition de contrats intelligents. Ils sont donc utiles pour suivre la propriété partielle ou le droit aux redevances pour les actifs particuliers qu'ils représentent.

Tout le monde peut créer, acheter et vendre des NFT sur des places de marché en ligne. Cependant, le marché des NFT n'en est qu'à ses débuts et présente des défis potentiels uniques que vous devez comprendre avant d'adopter les NFT.

