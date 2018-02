Près d'un recrutement sur 2 réalisé en CDI en 2017 pour recruter les financiers

Le CDI bien installé

En 2017, comme en 2016, les entreprises ont majoritairement recruté leurs collaborateurs comptables et financiers en CDI (48,5 % des cas). Le secteur semble confirmer sa bonne santé puisque le CDI a progressé de 4,5 points cette année par rapport à 2016 (44 %). En 2015, c'était l'intérim qui était privilégié par les recruteurs (44 % des embauches). Le CDD quant à lui perd du terrain (- 5,25 points entre 2016 et 2017) et atteint son niveau le plus bas en 5 ans.



Le remplacement reste le premier critère d'embauche en 2017

La création de postes est restée stable en 2017 (19 %). Le remplacement, comme dans les années précédentes est la première raison qui pousse les entreprises à embaucher un collaborateur (51,75 % des cas), en légère baisse par rapport à 2016 (- 0,5 point). Ces remplacements ont été pourvus majoritairement en CDI (29,5 % des cas). Les recruteurs réservent l'intérim pour faire face à un surcroît d'activité (24,25 % des cas).



« Ce baromètre annuel vient confirmer la reprise du marché, observée ces derniers mois. 2018 devrait permettre de dépasser les niveaux de recrutement d'avant crise des métiers comptables et financiers », analyse Amaury de Vorges, associé Fed Finance.



À propos de Fed Finance

Créé en 2001 Fed Finance (www.fedfinance.fr) est un cabinet de recrutement dédié aux métiers de la finance. Fed Finance s'organise en trois divisions : comptabilité et finance d'entreprise ; audit et expertise comptable ; banque, assurance et finance de marché. Les 92 consultants de Fed Finance (en décembre 2017) sont présents dans les 13 bureaux de Fed Finance, à Paris, en régions et à l'étranger (Canada et Suisse).



À propos du Groupe Fed

Créé en 2001, le Groupe Fed (www.groupefed.fr) est le premier groupe français indépendant en recrutement temporaire et permanent spécialisé à travers douze marques : Fed Finance, Fed Human, Fed Légal, Fed Supply, Fed Africa, Fed Office, Fed Business, Fed Construction, Fed Ingénierie, Fed Santé, Fed IT et Ressources Transition. Plus de 2,5 millions de personnes ont recherché un poste sur les sites du Groupe Fed en 2016. Fondé par, Alexandre Tamagnaud, le Groupe Fed compte 11 Associés : Alexandre Tamagnaud, Vincent Picard, Amaury de Vorges, Hervé Savy, Mathieu Blaie, Ian De Bondt, Romain Devrièse, Karine Favreau, Béatrice Garrigue, Céline Jamain, et William Naccache. Le Groupe Fed a réalisé un chiffre d'affaires de 69 M€ en 2016. Il emploie près de 250 collaborateurs répartis dans douze bureaux en France : Paris-Astorg, Paris-La Boétie, Nantes, Rennes, Lille, Lyon, Aix- en-Provence, Toulouse, Versailles, Saint Denis, Massy et Lognes. Le Groupe Fed est également présent à l'étranger à travers Fed Finance Canada (Montréal) depuis 2015, Fed Finance Suisse (Genève) depuis 2016 et Fed Africa Côte d'Ivoire (Abidjan) depuis 2017. Le Groupe Fed est signataire de la Charte de la Diversité ainsi que du Pacte Mondial de l'ONU. En 2017, le Groupe Fed obtient le label « HappyAtWork ».