Pourquoi les banques se tournent vers les Fintech ?

En 2021, les levées de fonds des FinTech françaises explosent : 2,273 milliards d’euros... soit une augmentation de 174 % par rapport à 2020 d’après France FinTech. Ces start-ups offrent de la technologie, mais aussi une nouvelle vision du secteur financier.



FinTech : une agilité accrue pour les banques



Grâce à l’agilité des FinTech et leurs services novateurs, les banques pourront s’adapter au développement de la technologie et seront en mesure de satisfaire les nouveaux besoins des utilisateurs. En effet, elles les stimulent à innover : un nouveau défi pour les banques qui seront amenées à accélérer leur transformation digitale.



L’essor de la FinTech a donc un effet positif sur les banques. Cette transformation était d'autant plus nécessaire que la crise sanitaire (COVID-19) a bien montré que le développement des activités digitales est essentiel, à l’heure où les déplacements et les actions dans le monde physique peuvent être parfois fortement limités.



Banques et FinTech : un duo gagnant au service des clients



D’un côté, la banque traditionnelle bénéficie d’un portefeuille client bien fourni, mais dans un contexte où la mobilité bancaire est plus que jamais d’actualité, fidéliser ses clients est une autre paire de manche. D’un autre côté, les FinTech proposent des solutions innovantes qui répondent aux besoins de la société.



Une récente étude menée par PwC a révélé que 82 % des établissements financiers traditionnels prévoient de renforcer leurs partenariats avec les FinTech d’ici cinq ans. Un chiffre qui montre bien que les banques se voient bien cohabiter avec les FinTech. Elles comptent même profiter de leur expertise et de leur savoir-faire pour développer leurs offres et services.



Banques et FinTech forment donc un duo destructeur sur le marché pour le plus grand bonheur des utilisateurs qui gagnent en efficacité, rapidité et confort dans toutes les étapes du processus.

Mettre en place un partenariat est ainsi bénéfique pour les deux parties :

• La startup touche immédiatement une audience large, ce qui peut lui permettre d’atteindre progressivement la rentabilité et acquérir des parts de marché.

• La banque sera de plus en plus agile en offrant des services innovants grâce aux savoir-faire des FinTech : un point fondamental qui impactera positivement la satisfaction et fidélisation des clients sur le long terme.



Karim Jouini, CEO d’Expensya