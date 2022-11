Pourquoi devriez-vous choisir l’IA de BitiCodes ? BitiCodes AI est idéal pour tous les types de traders en crypto. Notamment, il a été conçu pour aider les personnes qui veulent rejoindre le marché de la crypto.





Néanmoins, les gens ne peuvent tout simplement pas surveiller le marché des crypto-monnaies 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant une période prolongée. Les êtres humains doivent dormir pendant au moins plusieurs heures. Ils ont également besoin de manger. En outre, les gens veulent assister à des fêtes d'anniversaire, etc. Il est donc impossible de passer 24 heures par jour sur les crypto-monnaies.



Voulez-vous passer moins de temps devant un ordinateur et plus de temps avec vos amis ? Si c'est le cas, tout ce que vous avez à faire est d'en apprendre davantage sur les bots de trading de crypto-monnaies et d'en sélectionner un. Avec un peu de chance, les bots de trading de crypto ne manquent pas. Détendez-vous, nous sommes là pour vous aider.



Si vous êtes à la recherche d'une plateforme fiable et facile à utiliser, il est logique de recueillir plus d'informations sur



Devriez-vous faire confiance aux personnes qui ont créé BitiCodes AI ? Oui, vous devriez. Les personnes qui ont créé la plateforme comprennent l'importance des bots de trading de crypto. Ce qui est important, c'est qu'ils ont les connaissances et l'expérience nécessaires pour créer une plateforme bien conçue.



Pour faire court, un groupe de développeurs extrêmement talentueux, en coopération avec des traders, a créé BitiCodes AI en 2017. Les développeurs et les traders ont travaillé jour et nuit afin de créer la plateforme idéale pour tous les types de crypto traders.



L’IA de BitiCodes, les traders et son importance



Comme indiqué précédemment, il est très facile d'utiliser la plateforme. Ainsi, vous n'avez pas besoin de demander de l'aide à votre ami ou collègue. Il est possible d'apprendre à utiliser l’IA de BitiCodes en un laps de temps très court. En outre, les utilisateurs bénéficient également d'un gestionnaire de compte personnel. N'hésitez pas à poser autant de questions que vous le souhaitez à votre gestionnaire de compte.



Le plus important, c'est que vous pouvez choisir parmi plus de 15 000 crypto-monnaies, notamment l'Ethereum, le Tether, le XRP, le Cardano, etc. Par exemple, si vous n'avez pas les moyens d'investir dans le Bitcoin, vous pouvez investir dans des crypto-monnaies peu connues qui pourraient gagner en popularité à l'avenir.



N'oublions pas le site. Il dispose d'un fil d'actualités, d'un calendrier économique, etc.



Le site dispose d'un client de messagerie, d'un calendrier économique, d'un flux d'actualités, et bien plus encore.



Nous devons mentionner que les humains sont émotionnels. Même les traders expérimentés ne sont pas à l'abri des émotions positives et négatives. Il est crucial de contrôler vos émotions lorsqu'il s'agit de trading de crypto. Heureusement, la solution existe. Vous devez utiliser des bots de trading de crypto afin de résoudre divers problèmes.



Si vous êtes intéressé par les bots de trading de crypto, l’IA BitiCodes est une bonne option. N'hésitez pas à contacter l'équipe d'assistance clientèle de l’IA de BitiCodes. Les employés du service client sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour vous aider. Il est judicieux d'utiliser la plateforme mentionnée ci-dessus afin de gagner du temps.

