Portrait | Laurent de Bernède, Azulli. « Donnons une dimension européenne au secteur des fintechs »

SI déployer des leviers pour les entreprises était nécessaire, ce marché du financement participatif adossé à des fonds de dettes n’a jamais vraiment atteint les niveaux attendus par le gouvernement et les plateformes. Dans ce contexte économique, nous n’étions pas assez compétitifs pour les investisseurs : les taux de rendement net proposés, après les défauts et la fiscalité nous mettaient au coude-à-coude avec l’assurance vie (…) Cependant, Olivier Goy, le fondateur de Lendix, a eu LA bonne idée et a trouvé le modèle le plus puissant. Il a proposé un système hybride, mélangeant fonds de dette ouverts aux institutionnels et financement via des particuliers à hauteur de 50 %

Si nous n’étions pas les plus compétitifs pour les prêteurs, nous étions les plus agiles pour les dirigeants d’entreprise. Nous avions la capacité d’accorder un prêt en 24h avec un déblocage des fonds en 7 jours quand il faut en moyenne 60 jours pour une banque classique. (…) Pour ma part, mon rôle a toujours été de déployer des infrastructures, des plateformes qui permettent cette agilité et ce fonctionnement tout en respectant les différentes réglementations en vigueur.

C’est une entreprise qui fonctionne sur le même format que les « boutiques-hôtels » s’amuse-t-il à comparer. « J’offre une expertise de niche : du sur-mesure ! Je les accompagne pour augmenter leur proposition de valeur grâce à l’intégration de services innovants de financements et de paiements.