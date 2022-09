Podcasts | PHILO / Michel Onfray : La technologie est inhérente à l’humain, comme la mort il est inutile d’en avoir peur, elle avance vers nous

Nous l’avons invité, il a répondu dans l’heure qu’il était partant, on s’est regardé, on a pensé la même chose : c’est un scam ! Michel Onfray s’est fait piraté sa boite mail.



Puis on s’est posé, on l’a relancé et la conversation n’a jamais été rompue jusqu’à ce jour.



20 septembre 2022, 15h il débarque chez nous, petit village de France au pieds des Cévennes, 300 habitants, même pas une boulangerie, juste une église (sans curé)



On a installé le studio dans le jardin, sous un mûrier, à l’ombre, décor improbable pour un enregistrement mais on s’en fout, on à déroulé notre scène comme dans un film. Et vous savez quoi, c’était juste parfait.



Cet homme est un géant, il incarne la matière grise de la France, déconnecté des détails, il regarde au loin. Il ouvre la voie comme Moïse ouvre les eaux (on parle d’ailleurs de Moïse dans le podcast) La Blockchain a priori c’est pas son truc, lui c’est un homme de concept mais des concepts collés à la réalité des gens. Alors oui, on a parlé de technologies, de toutes les technologies, pas seulement celles du WEB3.



Il nous a dit que la technique est inhérente à l’humain, comme la mort il est inutile d’en avoir peur, elle avance vers nous.



Il nous dit que quelles que soient les technologies à travers les temps, notre destin ne change jamais. Nous fonctionnons en horde primitive qui représente l’organisation sociale, toujours avec des dominants, des gagnants, et les autres….



Ce n’est pas la technologie le problème, c’est que les gens n’y sont pas préparés, seule une poignée ont accès à la connaissance, à la maîtrise et donc aux privilèges.



Selon, Michel Onfray, nous sommes à la fin d’une civilisation occidentale et c’est là que le paradigme bascule.



Nous sommes dans un monde où l’écriture, la pensée, la réflexion, l’analyse ne sont plus, nous sommes à l’ère du snacking, de ce qui se pense vite, se décide vite, se construit et se déconstruit tout aussi vite.



A ses yeux, la liberté de construire sa pensée est notre seule arme, peu importe le médium seule compte la qualité de ce qui est !



Bonne écoute !