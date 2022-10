Podcasts | Carbonable : S’assurer des revenus passifs en sauvant la planète... vraiment ?

Environnement, changement climatique, pollution, émissions carbones, bien sûr ça me parle, évidement ça m’interpelle mais au fond je ne suis pas très informée….Je me sens engagée, j’ai envie de faire plus mais j’avoue, j’ai l’impression d’être un colibri face à l’immensité. J’essaye de faire ma part, je ne mange plus de viande depuis 13 ans, je trie mes poubelles, zéro plastique à la maison, je privilégie le train à l’avion (quand je peux, quand les billets ne coûtent pas un rien) mais comment pourrais-je être plus impactante ?Mes questions existentielles m'ont donné envie de recevoir sur le podcast Guillaume LETI , cofondateur de la start-up CARBONABLE.Benjamin et moi voulions comprendre les enjeux des crédits carbones et surtout nous avions entendu dire que le projet fait le lien avec la DeFI (Finance Décentralisée), alors tu parles qu’on avait envie !Pour faciliter notre compréhension, Guillaume nous a expliqué la différence entre le marché volontaire des crédits carbones et le marché régulé.Le marché régulé impose des quotas de pollution (émission carbone) à toutes industries polluantes alors que le volontaire est ouvert à tous. En deux mots chaque entreprise émet du carbone de façon incompressible. En proactivité ces entreprises peuvent décider d’acheter des crédits en finançant des initiatives qui vont permettre d’absorber le carbone.Greenwashing vous avez dit ? Oui parfois, sans aucun doute mais pas pour toutes. En effet, c’est leur choix pas une obligation et ça coute un bras, sur la longueur ça fait cher à la bonne conscience.En deux mots : j’émets du carbone donc je compense en finançant des projets qui eux, absorbent le carbone et qui mieux que la nature elle-même peut l’absorber ?Donc on a dit financer des projets ? Oui, Carbonable sélectionne des projets citoyens qui ont pour objectifs d'absorber le carbone. Des projets de décarbonation basés sur la nature.Carbonable propose à tout en chacun la possibilité d'acheter ces crédits carbones. Donc je peux m’engager pour l'environnement, compenser les conséquence de mes actes en finançant des puits carbones et en plus je peux compter sur un rendement ?Ça parait énorme non ?Va falloir s’y mettre parce qu’en France, on émet en moyenne 11 tonnes de carbone par personne/ an alors que l'objectif du GIEC c’est 2 tonnes par an par personne !Vous prenez l’avion pour NY, c'est l 'équivalent de 2 tonnes de carbone ! ça claque non !Et bien grâce à Carbonable si tu vas à NY, tu peux dorénavant compenser tes émissions carbones en achetant des Tokens.Les NFT Carbonable sont la preuve, gravée dans la Blockchain, que vous avez acheté vos crédits. Les Tokens sont adossés à un projet physique et vous assure un rendement sur toute la durée de vie du projet.Pour en savoir plus maintenant, il va falloir écouter le podcast… c’est vraiment passionnant !Bonne écoute !