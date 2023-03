Podcast NFT Business | Havas Play, réussir son immersion dans le Web3

Le groupe Havas n'est rien de moins que l'une des plus grandes agences de pub dans le monde. 🚀



Dans cet épisode, Claudia et Benjamin abordentl’importance, pour les marques, de rester en lien avec leur communauté.

📌 En effet, dans un monde où les consommateurs sont de plus en plus conscients de leur pouvoir et de leur impact sur les entreprises, il est crucial pour les marques de rester en connexion avec la réalité de leur public.



Pour y parvenir, elles peuvent utiliser les technologies du Web3. Celles-ci offrent :

☑️ de nouvelles opportunités pour recréer une relation de confiance et de transparence avec les consommateurs.

☑️ les moyens d’impliquer leur communauté dans la création de produits et de services.



Les marques doivent s'engager à écouter et à comprendre les besoins de leur communauté. Elles doivent être disposées à changer leur approche et leurs stratégies pour répondre aux attentes de leur public.



📣 Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de la relation entre les clients et les marques.



Parce que le changement ne se fait pas en jour, mais un peu chaque jour, Havas accompagne les entreprises les plus innovantes à mettre en place les bonnes stratégies Web3 pour cimenter leurs communautés.



