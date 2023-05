Podcast NFT Business | Frederic Chesnais, Fondateur et CEO de Crypto Blockchain Industries

L'activité de CBI est aujourd'hui centrée sur le développement d’#Alphaverse, un hub central de liaison qui a pour ambition de devenir LA porte d'entrée vers d’autres metaverses. Ce hub offre des options infinies de divertissement et de socialisation. Construit sur la Blockchain, Alphaverse dispose d'une interopérabilité permettant à tous les utilisateurs de passer d'un metaverse à un autre, le plus fluidement possible. Le metaverse est un univers virtuel fascinant qui offre des possibilités de personnalisation et d’interaction inédites pour les utilisateurs. Avec la création d’avatars personnalisés et la capacité de naviguer dans un monde virtuel en 3D, les possibilités sont infinies. Mais ce qui différencie le metaverse de l’Internet traditionnel, c’est son utilisation de la Blockchain pour assurer la sécurité et l’authenticité des transactions. Cela signifie que les objets numériques échangés dans le metaverse sont vérifiables et ne peuvent être contrefaits. Bien que le metaverse soit encore en développement, il attire déjà l’attention des passionnés de technologie du monde entier. Et avec l’essor de la réalité virtuelle et de l’immersion, il pourrait bien révolutionner notre façon de travailler, de vivre et de nous divertir à l’avenir. Alors, préparez-vous à plonger dans le metaverse et à découvrir une nouvelle dimension de l’Internet ! Bonne écoute 🎧 NFT Business est présenté par : 👉🏻 Claudia Lomma – Certifiée Consultante Blockchain par Alyra – Co-produit et coanime le podcast NFT Business 👉🏻 Benjamin Spark, Artiste, Formateur Blockchain/ NFT / Metaverses – Certifié DeFi chez Alyra Paris – Co-produit et coanime le podcast NFT Business

